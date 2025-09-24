24.09.2025 22:00 – 45’ 1 : 2
Лига Европы24 сентября 2025, 21:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:02
Бетис – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите матч Лиги Европы 24 сентября в 22:00 по Киеву
В среду, 24 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Бетис» и «Ноттингем Форест».
Матч пройдет на стадионе «Эстадио де Ла Картуха», который находится в испанском городе Севилья.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Бетис – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бетис – Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
|
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Дуглас Луис.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Морган Гиббс-Уайт.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис), асcист Антони.
