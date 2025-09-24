Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бетис – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Лига Европы
Бетис
24.09.2025 22:00 – 45 1 : 2
Ноттингем Форест
24 сентября 2025, 21:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:02
Бетис – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите матч Лиги Европы 24 сентября в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Бетис» и «Ноттингем Форест».

Матч пройдет на стадионе «Эстадио де Ла Картуха», который находится в испанском городе Севилья.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бетис – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бетис – Ноттингем Форест
События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Дуглас Луис.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Морган Гиббс-Уайт.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис), асcист Антони.
