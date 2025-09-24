В среду, 24 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Бетис» и «Ноттингем Форест».

Матч пройдет на стадионе «Эстадио де Ла Картуха», который находится в испанском городе Севилья.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бетис – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция