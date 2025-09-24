Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом

24 сентября испанский Бетис и английский Ноттингем Форест расписали ничью в матче первого тура Лиги Европы 2025/26.

Поединок, который прошел на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье (Испания), завершился со счетом 2:2.

Дубль за гостей оформил Игор Жезус. У хозяев отличились Седрик Бакамбу и Антони – бразилец спас Бетис от поражения на 86-й минуте. Антони также записал в свой актив ассист на Бакамбу.

В составе лесников всю встречу отыграл украинский левый защитник Александр Зинченко. Результативными действиями украинец отличиться не сумел.

Во втором туре еврокубка Ноттингем Форест сыграет дома против датского Мидтьюлланда, а Бетис поборется на выезде против Лудогорца.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 15, Антони, 85 – Игор Жезус, 18, 23

Бетис: Пау Лопес, Жуниор Фирпо (Рикардо Родригес, 46), Натан, Анхель Ортис, Валентин Гомес, Софьян Амрабат, Джованни Ло Чельсо (Пабло Форналс, 76), Серхи Альтимира (Марк Рока, 46), Седрик Бакамбу (Кучо Эрнандес, 72), Абдессамад Эззалзули (Родриго Рикельме, 46), Антони

Ноттингем Форест: Матц Селс, Морато, Никола Миленкович (Вилли Боли, 90+4), Неко Уильямс, Дуглас Луис (Дилан Баква, 46), Ибраим Сангаре (Райан Йетс, 81), Александр Зинченко, Морган Гиббс-Уайт, Эллиот Андерсон, Каллум Хадсон-Одой (Дан Ндой, 64), Игор Жезус (Арно Калимуэндо, 64)

Предупреждения: Натан (45+1), Рикардо Родригес (75) – Морган Гиббс-Уайт (2), Игор Жезус (25)