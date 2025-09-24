Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом
Лига Европы
Бетис
24.09.2025 22:00 – FT 2 : 2
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 сентября 2025, 23:57 | Обновлено 25 сентября 2025, 00:16
546
2

Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом

Бразилец забил на 85-й минуте и установил окончательный счет противостояния – 2:2

24 сентября 2025, 23:57 | Обновлено 25 сентября 2025, 00:16
546
2
Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Антони

24 сентября испанский Бетис и английский Ноттингем Форест расписали ничью в матче первого тура Лиги Европы 2025/26.

Поединок, который прошел на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье (Испания), завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за гостей оформил Игор Жезус. У хозяев отличились Седрик Бакамбу и Антони – бразилец спас Бетис от поражения на 86-й минуте. Антони также записал в свой актив ассист на Бакамбу.

В составе лесников всю встречу отыграл украинский левый защитник Александр Зинченко. Результативными действиями украинец отличиться не сумел.

Во втором туре еврокубка Ноттингем Форест сыграет дома против датского Мидтьюлланда, а Бетис поборется на выезде против Лудогорца.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 15, Антони, 85 – Игор Жезус, 18, 23

Бетис: Пау Лопес, Жуниор Фирпо (Рикардо Родригес, 46), Натан, Анхель Ортис, Валентин Гомес, Софьян Амрабат, Джованни Ло Чельсо (Пабло Форналс, 76), Серхи Альтимира (Марк Рока, 46), Седрик Бакамбу (Кучо Эрнандес, 72), Абдессамад Эззалзули (Родриго Рикельме, 46), Антони

Ноттингем Форест: Матц Селс, Морато, Никола Миленкович (Вилли Боли, 90+4), Неко Уильямс, Дуглас Луис (Дилан Баква, 46), Ибраим Сангаре (Райан Йетс, 81), Александр Зинченко, Морган Гиббс-Уайт, Эллиот Андерсон, Каллум Хадсон-Одой (Дан Ндой, 64), Игор Жезус (Арно Калимуэндо, 64)

Предупреждения: Натан (45+1), Рикардо Родригес (75) – Морган Гиббс-Уайт (2), Игор Жезус (25)

По теме:
Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Ницца – Рома – 0:2. Гасперини наконец доверился Довбику. Видеообзор матча
ВИДЕО. Рома за три минуты полностью перевернула ход матча с Ниццей
Антони (Матеус дос Сантос) Александр Зинченко Бетис Ноттингем Форест Лига Европы Седрик Бакамбу Игор Жезус
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
Бокс | 24 сентября 2025, 00:21 0
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»

Оскар считает, что Мейвезер сильнее Теренса

Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24 сентября 2025, 00:16 13
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным

Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время

Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Футбол | 24.09.2025, 23:56
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 24.09.2025, 20:23
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Оба гола пропущены через зону ответственности Зинченко, но не сказать, чтоб сильно виноват, просто как обычно не выручил, а наблюдал. Но талант все таки не пропьешь, один гол забили в шикарной комбинации при его непосредственном участии, второй после углового, заработанного длинным пасом.
На фото Зинченко как будто лет 50, ахах.
Ответить
0
pol-55
НФ скільки нагод в 1му таймі."хто ж вам винен".ага хто Постек "в своєму репертуарі"в 2му таймі утримати "синицю".в Тотемі це оцінили за місце в АПЛ.Зіна крутився поруч перед голевими ударами.завадити ні.а так його гра може бути.
Ответить
0
Популярные новости
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
23.09.2025, 15:40 33
Теннис
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
24.09.2025, 21:37 5
Бокс
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 201
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем