Игрок Фулхэма повторил бомбардирское достижение Яя Туре в Премьер-лиге
Теперь в истории чемпионата есть два футболиста, пробивших 10+ пенальти и все они были реализованы
Мексиканский нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес повторил достижение бывшего игрока «Манчестер Сити» Яя Туре по количеству реализованных пенальти в Английской Премьер-лиге.
Произошло это в матче 17-го тура, в котором «Фулхэм» дома победил «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит именно Хименесом, который реализовал одиннадцатиметровый удар.
Теперь в активе мексиканца 11/11 забитых пенальти в элитном дивизионе чемпионата Англии. Это является повторением рекорда лиги, который ранее был установлен Яя Туре (также 11/11).
Теперь в лиге есть только двое футболистов, которые пробили как минимум десять пенальти, и все из них реализовали.
Игроки АПЛ с наибольшим процентом реализуемых пенальти (с как минимум 10 попытками)
- 11/11 (100%) – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
- 11/11 (100%) – Рауль Хименес (Мексика)
- 25/26 (96.2%) – Мэттью Ле Тисье (Англия)
- 18/19 (94.7%) – Дэнни Мерфи (Англия)
- 16/17 (94.1%) – Каллум Уилсон (Англия)
- 16/17 (94.1%) – Джеймс Битти (Англия)
- 15/16 (93.8%) – Джулиан Дикс (Англия)
- 13/14 (92.9%) – Коул Палмер (Англия)
- 12.13 (92.3%) – Букайо Сака (Англия)
- 23/25 (92.0%) – Тьерри Анри (Франция)
With his successful spot-kick for Fulham against Nottingham Forest, Raúl Jiménez has joined Yaya Touré as the player to have taken the most Premier League penalties and still have a 100% conversion rate (11/11). pic.twitter.com/7SjlhsFe06— Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 22, 2025
