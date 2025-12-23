Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Игрок Фулхэма повторил бомбардирское достижение Яя Туре в Премьер-лиге
Англия
Игрок Фулхэма повторил бомбардирское достижение Яя Туре в Премьер-лиге

Теперь в истории чемпионата есть два футболиста, пробивших 10+ пенальти и все они были реализованы

Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Хименес

Мексиканский нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес повторил достижение бывшего игрока «Манчестер Сити» Яя Туре по количеству реализованных пенальти в Английской Премьер-лиге.

Произошло это в матче 17-го тура, в котором «Фулхэм» дома победил «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит именно Хименесом, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

Теперь в активе мексиканца 11/11 забитых пенальти в элитном дивизионе чемпионата Англии. Это является повторением рекорда лиги, который ранее был установлен Яя Туре (также 11/11).

Теперь в лиге есть только двое футболистов, которые пробили как минимум десять пенальти, и все из них реализовали.

Игроки АПЛ с наибольшим процентом реализуемых пенальти (с как минимум 10 попытками)

  • 11/11 (100%) – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
  • 11/11 (100%) – Рауль Хименес (Мексика)
  • 25/26 (96.2%) – Мэттью Ле Тисье (Англия)
  • 18/19 (94.7%) – Дэнни Мерфи (Англия)
  • 16/17 (94.1%) – Каллум Уилсон (Англия)
  • 16/17 (94.1%) – Джеймс Битти (Англия)
  • 15/16 (93.8%) – Джулиан Дикс (Англия)
  • 13/14 (92.9%) – Коул Палмер (Англия)
  • 12.13 (92.3%) – Букайо Сака (Англия)
  • 23/25 (92.0%) – Тьерри Анри (Франция)
