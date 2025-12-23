Игрок Фулхэма повторил бомбардирское достижение Яя Туре в Премьер-лиге

Мексиканский нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес повторил достижение бывшего игрока «Манчестер Сити» Яя Туре по количеству реализованных пенальти в Английской Премьер-лиге.

Произошло это в матче 17-го тура, в котором «Фулхэм» дома победил «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит именно Хименесом, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

Теперь в активе мексиканца 11/11 забитых пенальти в элитном дивизионе чемпионата Англии. Это является повторением рекорда лиги, который ранее был установлен Яя Туре (также 11/11).

Теперь в лиге есть только двое футболистов, которые пробили как минимум десять пенальти, и все из них реализовали.

Игроки АПЛ с наибольшим процентом реализуемых пенальти (с как минимум 10 попытками)

11/11 (100%) – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)

11/11 (100%) – Рауль Хименес (Мексика)

25/26 (96.2%) – Мэттью Ле Тисье (Англия)

18/19 (94.7%) – Дэнни Мерфи (Англия)

16/17 (94.1%) – Каллум Уилсон (Англия)

16/17 (94.1%) – Джеймс Битти (Англия)

15/16 (93.8%) – Джулиан Дикс (Англия)

13/14 (92.9%) – Коул Палмер (Англия)

12.13 (92.3%) – Букайо Сака (Англия)

23/25 (92.0%) – Тьерри Анри (Франция)