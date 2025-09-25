Хет-трик звезды. Альварес шедевром вырвал победу Атлетико в триллере с Райо

Мадридский Атлетико на Метрополитано в столице Испании добыл непростую победу над Райо Вальекано в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Команды выдали голевой матч – во встрече было забито пять голов. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу матрасников.

Хет-трик у подопечных Диего Симеоне оформил звездный аргентинский форвард Хулиан Альварес. Он вырвал викторию для хозяев на 88-й минуте, красиво вколотив мяч в ворота соперников с дальней дистанции.

У гостей в этом матче отличились Пеп Чаваррия и Альваро Гарсия.

Атлетико добыл всего вторую победу в шести турах нового сезона чемпионата Испании. Столичный гранд с девятью очками идет на восьмой позиции в таблице. У Райо Вальекано пять пунктов и 14-я строчка.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 24 сентября

Атлетико – Райо Вальекано – 3:2

Голы: Альварес, 15, 80, 88 – Чаваррия, 45+1, Гарсия, 78

