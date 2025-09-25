Хет-трик звезды. Альварес шедевром вырвал победу Атлетико в триллере с Райо
Матрасники переиграли Райо Вальекано со счетом 3:2 в матче шестого тура Ла Лиги
Мадридский Атлетико на Метрополитано в столице Испании добыл непростую победу над Райо Вальекано в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.
Команды выдали голевой матч – во встрече было забито пять голов. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу матрасников.
Хет-трик у подопечных Диего Симеоне оформил звездный аргентинский форвард Хулиан Альварес. Он вырвал викторию для хозяев на 88-й минуте, красиво вколотив мяч в ворота соперников с дальней дистанции.
У гостей в этом матче отличились Пеп Чаваррия и Альваро Гарсия.
Атлетико добыл всего вторую победу в шести турах нового сезона чемпионата Испании. Столичный гранд с девятью очками идет на восьмой позиции в таблице. У Райо Вальекано пять пунктов и 14-я строчка.
Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 24 сентября
Атлетико – Райо Вальекано – 3:2
Голы: Альварес, 15, 80, 88 – Чаваррия, 45+1, Гарсия, 78
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
События матча
