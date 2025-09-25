Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хет-трик звезды. Альварес шедевром вырвал победу Атлетико в триллере с Райо
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
24.09.2025 22:30 – FT 3 : 2
Райо Вальекано
Испания
25 сентября 2025, 00:31 | Обновлено 25 сентября 2025, 01:29
Хет-трик звезды. Альварес шедевром вырвал победу Атлетико в триллере с Райо

Матрасники переиграли Райо Вальекано со счетом 3:2 в матче шестого тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Атлетико на Метрополитано в столице Испании добыл непростую победу над Райо Вальекано в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Команды выдали голевой матч – во встрече было забито пять голов. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу матрасников.

Хет-трик у подопечных Диего Симеоне оформил звездный аргентинский форвард Хулиан Альварес. Он вырвал викторию для хозяев на 88-й минуте, красиво вколотив мяч в ворота соперников с дальней дистанции.

У гостей в этом матче отличились Пеп Чаваррия и Альваро Гарсия.

Атлетико добыл всего вторую победу в шести турах нового сезона чемпионата Испании. Столичный гранд с девятью очками идет на восьмой позиции в таблице. У Райо Вальекано пять пунктов и 14-я строчка.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 24 сентября

Атлетико – Райо Вальекано – 3:2

Голы: Альварес, 15, 80, 88 – Чаваррия, 45+1, Гарсия, 78

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид), асcист Джулиано Симеоне.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано), асcист Иси Паласон.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пеп Чаваррия (Райо Вальекано), асcист Унаи Лопес.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид), асcист Маркос Льоренте.
Атлетико Мадрид Райо Вальекано хет-трик Хулиан Альварес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Альваро Гарсия Ривера
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Samuel
Альварес в одиночку виграв цей матч. Ще трошки грають Льоренте і Коке, все, решта хз що роблять. Явно не хватає Де Поля, нема ким замінити, в Баріоса трохи інша роль, а Галахер поки не на тому рівні.
