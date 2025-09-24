Атлетико Мадрид

В среду, 24 сентября, состоится матч шестого тур Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Райо Вальекано».

Встречу примет стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

После 5 туров «Атлетико» набрал 6 очков и занимает 12-е место Ла Лиги, «Райо Вальекано» с 5 баллами – 14-й.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Атлетико» – «Райо Вальекано». Смотреть онлайн. LIVE трансляция