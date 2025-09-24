Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
24.09.2025 22:30 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 сентября 2025, 07:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 08:00
9
0

Смотрите видеотрансляцию матча шестого тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико

В среду, 24 сентября, состоится матч шестого тур Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Райо Вальекано».

Встречу примет стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

После 5 туров «Атлетико» набрал 6 очков и занимает 12-е место Ла Лиги, «Райо Вальекано» с 5 баллами – 14-й.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Атлетико Мадрид Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
