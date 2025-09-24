Атлетико Мадрид

Атлетико – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча шестого тура Ла Лиги
В среду, 24 сентября, состоится матч шестого тур Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Райо Вальекано».
Встречу примет стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.
После 5 туров «Атлетико» набрал 6 очков и занимает 12-е место Ла Лиги, «Райо Вальекано» с 5 баллами – 14-й.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
«Атлетико» – «Райо Вальекано». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
