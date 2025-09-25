Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Это – наш лучший футболист. Мы должны его беречь»
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
24.09.2025 22:30 – FT 3 : 2
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Диего СИМЕОНЕ: «Это – наш лучший футболист. Мы должны его беречь»

Главный тренер Атлетико поделился эмоциями после победы над Райо Вальекано

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился эмоциями после победы над Райо Вальекано (3:2), расхвалив аргентинского форварда Хулиана Альвареса

– Начиная с матча против «Вильярреала», команда прогрессирует, улучшается. Мы выиграли эту игру, затем в Ливерпуле, против очень сильного соперника, были близки к ничьей – 2:2 или 3:3.

В матче с «Мальоркой» мы сыграли хорошо, могли победить, и сегодня вечером ситуация повторилась. В первом тайме мы могли увеличить преимущество в счете, но нам забили шикарный гол – удар издали, повлиявший на нашу уверенность. Мы внесли некоторые коррективы, и во втором тайме был очень хороший отрезок.

Затем, между 30-й и 35-й минутами второго тайма, команда была немного растеряна. Пропустили второй гол именно тогда, когда собирались выпустить Марка Пубиля и Маттео Руджери. Команда сыграла очень хорошо, находила варианты в атаке, уверенно держала игру. Это придало нам организации, покоя и уверенности.

И тогда пришли два гола Хулиана. Первый – с помощью Джулиано. У нас были еще моменты, которые не реализовали. А потом тот фантастический гол Хулиана, поставивший точку в матче.

Так бывает в футболе. Если бы он не забил эти два гола, мы бы сейчас говорили о совсем другом. Но на этот раз мы не смогли реализовать моменты. Гол, которым он сравнял счет, вернул нас в игру, а третий… какой же забитый мяч это был.

– Вы подарили крепкие объятия Хулиану. Это был переломный момент?

– Хулиан – лучший футболист, которого мы имеем. Мы должны беречь его, чтобы он оставался в Атлетико много лет. Он должен помогать нам, а мы – ему, чтобы он стал еще лучше, чем сейчас. Каждый раз, когда он делает разницу – это невероятная помощь для команды, – сказал Симеоне.

По теме:
ВИДЕО. Как Оярсабаль принес Реалу Сосьедад победу в матче с Мальоркой
«Это невероятный результат». Тренер Жироны оценил матч Ла Лиги
Хет-трик звезды. Альварес шедевром вырвал победу Атлетико в триллере с Райо
Диего Симеоне Райо Вальекано Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу хет-трик Ла Лига Хулиан Альварес
Олег Вахоцкий Источник: AS
