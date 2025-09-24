Атлетико Мадрид

24 сентября на Метрополитано пройдет матч 6-го тура Примеры, в котором Атлетико встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Sport.ua анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда рекордное количество времени играет под руководством одного и того же наставника, Симеоне. При этом громкие успехи позади, и в прошлом сезоне, после немалых расходов на новичков, ограничились просто выполнением задачи-минимум в виде третьего места в Ла Лиге. Хотя в 2024/2025 банально не было никого, кто мог бы бросить вызов грандам. А попытка удержаться на уровне Реала и Барселоны, по сути, провалилась. Еще и в других турнирах, кубке Испании и Лиге чемпионов, проиграли именно этим соперникам.

Нынешний сезон выглядит еще более невнятным. Позади уже пять туров, а выиграли только однажды, с Вильяррелом в сентябре дома. Причем в прошлом матче гранд ограничился только ничьей с Мальоркой. А перед этим, на прошлой неделе, попытались побороться с Ливерпулем в Лиге чемпионов, отыгрались с 0:2 дублем Льоренте, но все же в концовке уступили 2:3.

Райо Вальекано

Клуб в прошлом сезоне сделал резкий рывок. Если в 2024-м году он болтался над самой зоной вылета, то в прошлой темпораде получилось набрать 52 очка. Столько же было и у Осасуны, но все же ее получилось обойти по дополнительным показателям. И в том сезоне восьмое место отправляло в еврокубки.

Летом испанцы сыграли в квалификации Лиги конференций. И в обоих матчах там выбили Неман. Хуже получалось у подопечных Иньиго Переса в Примере. Там до сих пор победа 3:1 в первом туре, с кризисной Жироной, так и остается единственной. Дальше были максимум ничьи, а Атлетику и Осасуне даже проигрывали. В прошлом туре обменялись голами с Сельтой, закончив 1:1.

Статистика личных встреч

В последний раз Райо обыграл статусного соседа аж в 2013-м году. А в двенадцати крайних очных поединках было только две ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безусловным фаворитом подопечных Симеоне. Но оба клуба не впечатляют - стоит поставить на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).