  4. Людмила Киченок получила первых соперниц на супертурнире WTA 1000 в Пекине
WTA
24 сентября 2025, 15:33 |
176
0

Людмила Киченок получила первых соперниц на супертурнире WTA 1000 в Пекине

Украинка и Эллен Перес в первом раунде сыграют с Жаклин Кристиан и Лейлой Фернандес

24 сентября 2025, 15:33 |
176
0
Людмила Киченок получила первых соперниц на супертурнире WTA 1000 в Пекине
Instagram. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок узнала соперниц на старте парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии сыграют против тандема Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада).

Если Людмиле и Эллен удастся преодолеть первый круг, то в 1/8 финала украиско-австралийский дуэт поборется с победительницами противостояния Ирина Хромачева / Алдила Сутджиади – Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Помимо Киченок, Украину в Пекине также представят еще три теннисистки, но в одиночном разряде: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Днем ранее с Пекина снялась Элина Свитолина, после чего также объявила о досрочном завершении сезона.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА В ПЕКИНЕ

По теме:
ФОТО. Украинская теннисистка посетила Великую Китайскую стену
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
Людмила Киченок Эллен Перес Жаклин Кристиан Лейла Фернандес WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
