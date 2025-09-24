Людмила Киченок получила первых соперниц на супертурнире WTA 1000 в Пекине
Украинка и Эллен Перес в первом раунде сыграют с Жаклин Кристиан и Лейлой Фернандес
Украинская теннисистка Людмила Киченок узнала соперниц на старте парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине.
В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии сыграют против тандема Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада).
Если Людмиле и Эллен удастся преодолеть первый круг, то в 1/8 финала украиско-австралийский дуэт поборется с победительницами противостояния Ирина Хромачева / Алдила Сутджиади – Сара Эррани / Жасмин Паолини.
Помимо Киченок, Украину в Пекине также представят еще три теннисистки, но в одиночном разряде: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Днем ранее с Пекина снялась Элина Свитолина, после чего также объявила о досрочном завершении сезона.
