Людмила Киченок получила первых соперниц на супертурнире WTA 1000 в Пекине

Украинская теннисистка Людмила Киченок узнала соперниц на старте парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии сыграют против тандема Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада).

Если Людмиле и Эллен удастся преодолеть первый круг, то в 1/8 финала украиско-австралийский дуэт поборется с победительницами противостояния Ирина Хромачева / Алдила Сутджиади – Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Помимо Киченок, Украину в Пекине также представят еще три теннисистки, но в одиночном разряде: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Днем ранее с Пекина снялась Элина Свитолина, после чего также объявила о досрочном завершении сезона.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА В ПЕКИНЕ