Сенсации не произошло. Фернандес выиграла финал в Осаке у 18-летней чешки

Лейла Фернандес (WTA 27) стала чемпионкой турнира WTA 250 в Осаке.

В финальном матче канадская теннисистка в трех сетах обыграла 18-летнюю чешку Терезу Валентову (WTA 78), которая сенсационно пробилась в финал.

Для Фернандес это был восьмой финал турнира WTA в карьере, в котором она завоевала пятый титул и второй в этом сезоне. В июле Лейла победила на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Кроме того, Фернандес поднялась на 22-е место в рейтинге WTA.

На следующей неделе Лейла начнет выступление в первом раунде турнира WTA 500 в Токио.

WTA 250. Осака. Финал

Тереза Валентова – Лейла Фернандес [4] – 0:6, 7:5, 3:6