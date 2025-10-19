Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсации не произошло. Фернандес выиграла финал в Осаке у 18-летней чешки
WTA
19 октября 2025, 12:37 | Обновлено 19 октября 2025, 14:07
222
0

Сенсации не произошло. Фернандес выиграла финал в Осаке у 18-летней чешки

Канадка завоевала 5-й титул WTA в карьере

19 октября 2025, 12:37 | Обновлено 19 октября 2025, 14:07
222
0
Сенсации не произошло. Фернандес выиграла финал в Осаке у 18-летней чешки
Getty Images/Global Images Ukraine

Лейла Фернандес (WTA 27) стала чемпионкой турнира WTA 250 в Осаке.

В финальном матче канадская теннисистка в трех сетах обыграла 18-летнюю чешку Терезу Валентову (WTA 78), которая сенсационно пробилась в финал.

Для Фернандес это был восьмой финал турнира WTA в карьере, в котором она завоевала пятый титул и второй в этом сезоне. В июле Лейла победила на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Кроме того, Фернандес поднялась на 22-е место в рейтинге WTA.

На следующей неделе Лейла начнет выступление в первом раунде турнира WTA 500 в Токио.

WTA 250. Осака. Финал

Тереза Валентова – Лейла Фернандес [4] – 0:6, 7:5, 3:6

По теме:
Решающий матч в Осаке. 18-летняя теннисистка впервые вышла в финал WTA
Осака снялась с турнира в Осаке. Кто вышел в полуфинал турнира WTA 250?
Победная серия прервана. Надежда Киченок не сумела выйти в финал в Осаке
Лейла Фернандес WTA Осака Тереза Валентова
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18 октября 2025, 18:31 11
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко

Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»

Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Футбол | 19 октября 2025, 08:15 8
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение

Вроде после 7 поражений в 8 матчах задуматься об этом и пора, но не все так просто…

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Футбол | 18.10.2025, 22:40
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Теннис | 18.10.2025, 23:01
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18.10.2025, 23:37
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 4
Бокс
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 1
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем