Сенсации не произошло. Фернандес выиграла финал в Осаке у 18-летней чешки
Канадка завоевала 5-й титул WTA в карьере
Лейла Фернандес (WTA 27) стала чемпионкой турнира WTA 250 в Осаке.
В финальном матче канадская теннисистка в трех сетах обыграла 18-летнюю чешку Терезу Валентову (WTA 78), которая сенсационно пробилась в финал.
Для Фернандес это был восьмой финал турнира WTA в карьере, в котором она завоевала пятый титул и второй в этом сезоне. В июле Лейла победила на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
Кроме того, Фернандес поднялась на 22-е место в рейтинге WTA.
На следующей неделе Лейла начнет выступление в первом раунде турнира WTA 500 в Токио.
WTA 250. Осака. Финал
Тереза Валентова – Лейла Фернандес [4] – 0:6, 7:5, 3:6
LEYLAH WINS IN OSAKA! 🏆👏@leylahfernandez battles through a three set thriller against Valentova to win 6-0, 5-7, 6-3.#JapanOpen pic.twitter.com/m5qm4ZZOqc— wta (@WTA) October 19, 2025
