Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Украинская теннисистка посетила Великую Китайскую стену
WTA
24 сентября 2025, 15:18 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:19
575
1

ФОТО. Украинская теннисистка посетила Великую Китайскую стену

Людмила Киченок поделилась снимками с главной достопримечательности страны

24 сентября 2025, 15:18 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:19
575
1
ФОТО. Украинская теннисистка посетила Великую Китайскую стену
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок посетила Великую Китайскую стену.

Украинка поделилась фотографиями в своем Instagram.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

«Наконец-то добрался до этого особенного места после долгих лет поездок в Пекин!», – подписала Людмила пост.

На этой неделе Киченок выступит в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай. Людмила сыграет в одном тандеме с Эллен Перес из Австралии.

ФОТО. Украинская теннисистка посетила Великую Китайскую стену

ukrainskaya-tennisistka-lyudmila-kichenok-posetila-velikuyu-kitayskuyu-stenu
ukrainskaya-tennisistka-lyudmila-kichenok-posetila-velikuyu-kitayskuyu-stenu-foto-1
ukrainskaya-tennisistka-lyudmila-kichenok-posetila-velikuyu-kitayskuyu-stenu-foto-2
ukrainskaya-tennisistka-lyudmila-kichenok-posetila-velikuyu-kitayskuyu-stenu-foto-3
ukrainskaya-tennisistka-lyudmila-kichenok-posetila-velikuyu-kitayskuyu-stenu-foto-4
По теме:
Людмила Киченок получила первых соперниц на супертурнире WTA 1000 в Пекине
ФОТО. Подруга Матса Хуммельса показала пышный бюст. Топ
ФОТО. Девушка форварда сборной Украины впечатлила своей красотой
Людмила Киченок WTA Пекин фото lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
Футбол | 23 сентября 2025, 22:03 2
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча

Левый Берег уволил Андрея Гаврюшова

32, 48, 64? ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира
Футбол | 24 сентября 2025, 10:49 26
32, 48, 64? ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира
32, 48, 64? ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира

23 сентября Джанни Инфантино провел встречу с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом

Как прошел сезон 2025 года для Свитолиной. Трофей и четвертьфиналы слэмов
Теннис | 23.09.2025, 17:10
Как прошел сезон 2025 года для Свитолиной. Трофей и четвертьфиналы слэмов
Как прошел сезон 2025 года для Свитолиной. Трофей и четвертьфиналы слэмов
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Футбол | 23.09.2025, 22:49
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Вона б ще кремль відвідала з мавзолєєм ілліча, хоча до 2022 вони потвори всі так й робили (окрім Костюк). 
Ответить
-1
Популярные новости
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 137
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
22.09.2025, 19:42 2
Бокс
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем