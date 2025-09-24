Украинская теннисистка Людмила Киченок посетила Великую Китайскую стену.

Украинка поделилась фотографиями в своем Instagram.

«Наконец-то добрался до этого особенного места после долгих лет поездок в Пекин!», – подписала Людмила пост.

На этой неделе Киченок выступит в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай. Людмила сыграет в одном тандеме с Эллен Перес из Австралии.

ФОТО. Украинская теннисистка посетила Великую Китайскую стену