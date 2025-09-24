ФОТО. Украинская теннисистка посетила Великую Китайскую стену
Людмила Киченок поделилась снимками с главной достопримечательности страны
Украинская теннисистка Людмила Киченок посетила Великую Китайскую стену.
Украинка поделилась фотографиями в своем Instagram.
«Наконец-то добрался до этого особенного места после долгих лет поездок в Пекин!», – подписала Людмила пост.
На этой неделе Киченок выступит в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай. Людмила сыграет в одном тандеме с Эллен Перес из Австралии.
