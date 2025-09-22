МОУРИНЬО: «Знал, что вернулся в Португалию, но думал это будет сборная»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу своей команды в матче шестого тура чемпионата Португалии.

О матче

Мы играли гораздо лучше, больше двигали мяч, находили решения, создавали глубину, несколько раз переворачивали игру и доминировали. Во втором тайме матч был фактически решен, и, конечно, он мне понравился гораздо больше, – сказал он.

Я сказал им, что как футболисты большого клуба они должны наслаждаться давлением, наслаждаться ответственностью. Сначала мне не удалось донести это послание, но во втором тайме я добился, чтобы они имели высокий уровень уверенности, могли играть и закрыть игру. При счете 3:0 матч был завершен. Сегодня нужно было непременно выиграть, – подчеркнул он.

Что изменилось

Последнее, чего я хочу – это самому анализировать перед вами, что мы изменили. Но если смотреть прагматично: в прошлой игре мы сыграли вничью и потеряли два очка, а сегодня нужно было выиграть – и мы это сделали. С ментальной точки зрения, что также отразилось в игре, я видел мужчин, играющих в футбол. В первом тайме команда очень хотела победить, уже были понравившиеся моменты, но в то же время это была нервная команда, которая часто теряла мяч и требовала времени, чтобы стабилизироваться. Они забили, а во втором тайме мне оставалось только «уволить ребят», сказать, что мы должны выйти и закрыть матч, играть с победной установкой, не позволять «Авешу» вернуться в игру. И они приняли эту уверенность. Затем во втором тайме качество и уровень уверенности были очень высокими. Команда сыграла действительно хорошо. Даже после 2:0 я сказал им: если соперник в сложном моменте, мы должны воспользоваться этим, не позволить им восстановиться. Так и получилось: 2:0, 3:0 – игра окончена. Самое важное – это 3 очка. А теперь есть два дня, не чтобы много работать, а чтобы восстановиться, подправить несколько деталей и готовиться к еще одному сложному матчу.

О возвращении в Бенфику

Я не слишком об этом думал. Я говорил, что не приехал праздновать свою карьеру. Но даже на стадионе чувствуешь, что значит быть фанатом «Бенфики», а когда заходишь – еще больше. И признаю, что после матча я подумал: 25 лет пролетели, но они не изменили мою природу, мою страсть, мою манеру жить. Не изменили ничего.

О вере в команду

Да. Но все тренеры разные, каждый думает по-своему. У меня было мало времени, поэтому я хотел дать стабильность, прежде всего, тем, кто играл постоянно. При этом были вещи, которые мне действительно понравились, потому что Бенфику я хорошо анализировал. Дважды играл против нее за короткое время, смотрел много матчей, анализировал свои игры против нее. Поэтому некоторые моменты я не трогал совсем. К примеру, стандартные в защите. У меня не было времени тренировать, поэтому я решил довериться тому, что было сделано хорошо раньше. Вчера мы работали полтора часа, и я благодарен игрокам за профессионализм, за страсть к клубу и за то, как они приняли меня. Если бы мы проиграли – это была бы катастрофа в плане очков. Победа не является чем-то феноменальным, но это самое лучшее, что мы могли сделать. После тяжелого психологического поражения нужно было выиграть. Но, как я сказал после игры: хорошо, но ничего удивительного. Поэтому спешите завтра утром тренировки.

О Лиге чемпионов

Я всегда думал, что вернусь в Португалию, но считал, что это будет сборная. Но вышло раньше, и я не смог принять это предложение. Я верил, что это произойдет однажды. Но случилось иначе – «Бенфика», гигантский клуб. И я говорил это еще тогда, когда играл против Бенфики с Фенербахче: это действительно гигант. Я отношусь ко всем трем турнирам: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Но хорошо вернуться сюда. Хотя нужно отложить эмоции. Мы потеряли три очка в игре, где не имели права их потерять [против Карабаха], теперь придется компенсировать в другом месте.Мне все равно, что пишут: хорошее или плохое. Я такой, и это облегчает жизнь журналистам.

О разных таймах с AVS

Это больше дней восстановления, но и на низкой интенсивности можно добавлять идеи. Мы прессинговали немного по-другому, располагались с мячом немного по-другому. В первом тайме спешили, слишком резко меняли фланги, искали глубину. А во втором сыграли лучшее позиционно. И, как я уже говорил: счастливые футболисты играют лучше, чем те, кто под давлением и грустный. Игроки заслуживают похвалы. Они действительно хотели этого. И не для меня, а для себя. Это дружная группа, очень молодая, но теплая, почти братство. Томаш из Антониу, Антониу из Рего, Рего из Велозу – действительно выглядит как братство. Прекрасная группа, которой я попытаюсь помочь своим опытом. По крайней мере, сегодня я помог им вернуться с выезда с другой улыбкой, чем той, с которой они ехали».

Об игре из Порту

Я пришел в Бенфику не для того, чтобы раздражать Порту. Я пришел, чтобы насладиться возможностью снова тренировать на высоком уровне, в большом клубе, с амбициями побеждать. Это причина. Я уважаю Порту, это важная часть моей истории, как и я часть истории Порту. На "Драгау" меня точно не будут приветствовать – это нормально. Но это только спорт: 90