Решил все проблемы. Клуб УПЛ ждет легионера на сборах в Турции
Раймонд Овусу уже скоро присоединится к «Кудровке»
Дебютант УПЛ Кудровка отправилась на учебно-тренировочные сборы без своего легионера Раймонда Овусу, который имел проблемы с документами.
По информации источника, вчера 23-летний форвард наконец-то получил турецкую визу и на днях должен присоединиться к своему клубу. Ганец играет в Кудровке на правах аренды – его контракт принадлежит Металлисту 1925 года.
В нынешнем сезоне Кудровка занимает 13-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
