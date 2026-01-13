Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решил все проблемы. Клуб УПЛ ждет легионера на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 15:21 |
463
0

Решил все проблемы. Клуб УПЛ ждет легионера на сборах в Турции

Раймонд Овусу уже скоро присоединится к «Кудровке»

13 января 2026, 15:21 |
463
0
Решил все проблемы. Клуб УПЛ ждет легионера на сборах в Турции
ФК Кудровка. Раймонд Овусу

Дебютант УПЛ Кудровка отправилась на учебно-тренировочные сборы без своего легионера Раймонда Овусу, который имел проблемы с документами.

По информации источника, вчера 23-летний форвард наконец-то получил турецкую визу и на днях должен присоединиться к своему клубу. Ганец играет в Кудровке на правах аренды – его контракт принадлежит Металлисту 1925 года.

В нынешнем сезоне Кудровка занимает 13-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Капитан Динамо: «Наш первый сбор вместе. Ожидания хорошие»
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Без капитана в составе. Клуб УПЛ отправился на сборы
Раймонд Фримпонг Овусу Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Младен БАРТУЛОВИЧ: «В других клубах УПЛ такого нет. Это не мелочи»
Футбол | 13 января 2026, 14:59 0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «В других клубах УПЛ такого нет. Это не мелочи»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «В других клубах УПЛ такого нет. Это не мелочи»

Тренер Металлиста 1925 рассказал об отношении клуба к игрокам

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 13 января 2026, 08:18 4
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала

Тренер подал в отставку после поражения в Классико

Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Теннис | 13.01.2026, 04:27
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Теннис | 13.01.2026, 11:07
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13.01.2026, 07:45
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
12.01.2026, 00:13 1
Бокс
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 21
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем