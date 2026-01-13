СПАЛЛЕТТИ после разгрома Кремонезе: «Я поставил бы сегодня хорошую семерку»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги победного матча 20-го тура Серии А с «Кремонезе» – 5:0.

– О женской команде «Ювентуса».

– Хочу поздравить нашу женскую команду с победой в Суперкубке. Вчера я позвонил капитану Розуччи и моему коллеге Канци, чтобы поздравить их. Я видел часть матча – они показали очень качественный футбол.

– Вы создаете «Ювентус», который доминирует и хорошо играет…

– Спасибо за комплименты, передам их и моей маме. Но очень важно, чтобы все понимали: главные герои – это игроки, особенно в современном футболе, где все решают единоборства, чтобы иметь возможность перевести игру в более техническое русло. Нужно выигрывать второй мяч и побеждать в физических дуэлях, проходить путь от порядка внутри хаоса. Тогда легче привить удовольствие от контроля мяча, от управления своей игрой и игрой команды. Мы должны сделать этот шаг, чтобы становиться настоящей командой. Мы уже продвинулись вперед, и это желание быть командой должно быть для нас нормой, ведь такова история этого клуба. Когда я вижу прогресс без самоуверенности – я доволен.

– Как вам удалось создать эту команду?

– Это приятный анализ, еще и с определенным подтверждением. Мы стараемся донести, что в команде нет жестко закрепленных ролей, чтобы не давать соперникам ориентиров. В современном футболе смена позиций – это решение. То, что могло казаться небольшим недостатком – отсутствие дублирования ролей – стало нашим качеством. Мы сделали на этом акцент, добавили больше интенсивности и поиска – и это в какой-то мере работает. Самое сложное – сохранить логику, интеллект и баланс. Когда играешь против таких соперников, как Варди, они создают проблемы… То, что сегодня мы допустили очень мало моментов, – чрезвычайно важно.

– Какова ваша конечная цель?

– Нельзя принимать долгосрочные решения, руководствуясь краткосрочными эмоциями. Мы должны повторить такую же игру, как сегодня, в следующем матче календаря, возможно, добавив что-то новое. Мы не должны потерять это любопытство и эту уверенность в стремлении привносить качество в игру. У нас есть футболисты, чтобы поднимать планку, и сегодня вечером они это доказали, несмотря на то что всегда нужно требовать быть максимально собранными и агрессивными.

– Другим командам стоит быть спокойными?

– Я не могу поставить себя на их место. Для меня «Аталанта» – очень сильная команда, а Палладино выполняет невероятную работу. Если же ошибаешься – на тебя сразу же давят такие команды, как «Болонья» и «Комо». Я читал, что Фабрегас растягивает игру по ширине поля, и если бы я был игроком, то хотел бы, чтобы меня тренировал именно он. Я с нетерпением жду матча против него, чтобы лично поздравить. Хочу услышать, что он мне скажет, когда я его спрошу. Я ценил его и раньше, а теперь он стал для меня кумиром.

– Какую оценку поставили бы «Ювентусу»?

Хорошую, но не очень высокую, потому что есть много моментов, где мы могли сделать еще один шаг вперед. Когда есть энтузиазм, иногда и удача оказывается на нашей стороне – как сегодня и в матче с «Сассуоло». Но команда провела качественные игры, и для нас непросто быть настолько стабильными от матча к матчу. Я поставил бы сегодня хорошую семерку.