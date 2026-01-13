Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СПАЛЛЕТТИ после разгрома Кремонезе: «Я поставил бы сегодня хорошую семерку»
Италия
13 января 2026, 07:43 | Обновлено 13 января 2026, 07:44
83
0

СПАЛЛЕТТИ после разгрома Кремонезе: «Я поставил бы сегодня хорошую семерку»

Лучано пообщался со СМИ после матча

13 января 2026, 07:43 | Обновлено 13 января 2026, 07:44
83
0
СПАЛЛЕТТИ после разгрома Кремонезе: «Я поставил бы сегодня хорошую семерку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги победного матча 20-го тура Серии А с «Кремонезе» – 5:0.

– О женской команде «Ювентуса».

– Хочу поздравить нашу женскую команду с победой в Суперкубке. Вчера я позвонил капитану Розуччи и моему коллеге Канци, чтобы поздравить их. Я видел часть матча – они показали очень качественный футбол.

– Вы создаете «Ювентус», который доминирует и хорошо играет…

– Спасибо за комплименты, передам их и моей маме. Но очень важно, чтобы все понимали: главные герои – это игроки, особенно в современном футболе, где все решают единоборства, чтобы иметь возможность перевести игру в более техническое русло. Нужно выигрывать второй мяч и побеждать в физических дуэлях, проходить путь от порядка внутри хаоса. Тогда легче привить удовольствие от контроля мяча, от управления своей игрой и игрой команды. Мы должны сделать этот шаг, чтобы становиться настоящей командой. Мы уже продвинулись вперед, и это желание быть командой должно быть для нас нормой, ведь такова история этого клуба. Когда я вижу прогресс без самоуверенности – я доволен.

– Как вам удалось создать эту команду?

– Это приятный анализ, еще и с определенным подтверждением. Мы стараемся донести, что в команде нет жестко закрепленных ролей, чтобы не давать соперникам ориентиров. В современном футболе смена позиций – это решение. То, что могло казаться небольшим недостатком – отсутствие дублирования ролей – стало нашим качеством. Мы сделали на этом акцент, добавили больше интенсивности и поиска – и это в какой-то мере работает. Самое сложное – сохранить логику, интеллект и баланс. Когда играешь против таких соперников, как Варди, они создают проблемы… То, что сегодня мы допустили очень мало моментов, – чрезвычайно важно.

– Какова ваша конечная цель?

– Нельзя принимать долгосрочные решения, руководствуясь краткосрочными эмоциями. Мы должны повторить такую же игру, как сегодня, в следующем матче календаря, возможно, добавив что-то новое. Мы не должны потерять это любопытство и эту уверенность в стремлении привносить качество в игру. У нас есть футболисты, чтобы поднимать планку, и сегодня вечером они это доказали, несмотря на то что всегда нужно требовать быть максимально собранными и агрессивными.

– Другим командам стоит быть спокойными?

– Я не могу поставить себя на их место. Для меня «Аталанта» – очень сильная команда, а Палладино выполняет невероятную работу. Если же ошибаешься – на тебя сразу же давят такие команды, как «Болонья» и «Комо». Я читал, что Фабрегас растягивает игру по ширине поля, и если бы я был игроком, то хотел бы, чтобы меня тренировал именно он. Я с нетерпением жду матча против него, чтобы лично поздравить. Хочу услышать, что он мне скажет, когда я его спрошу. Я ценил его и раньше, а теперь он стал для меня кумиром.

– Какую оценку поставили бы «Ювентусу»?

Хорошую, но не очень высокую, потому что есть много моментов, где мы могли сделать еще один шаг вперед. Когда есть энтузиазм, иногда и удача оказывается на нашей стороне – как сегодня и в матче с «Сассуоло». Но команда провела качественные игры, и для нас непросто быть настолько стабильными от матча к матчу. Я поставил бы сегодня хорошую семерку.

По теме:
Ювентус одержал крупнейшую победу в Серии А за почти 8 лет
ФОТО. Итальянская журналистка снова впечатлила своей красотой
Ювентус – Кремонезе – 5:0. Разгром в Турине. Видео голов и обзор матча
Лучано Спаллетти Кремонезе Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу пресс-конференция
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Футбол | 12 января 2026, 13:17 2
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба

Василий Курко в январе покинул «Оболонь» и теперь присоединится к одесской команде

Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Другие виды | 12 января 2026, 14:06 15
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»

Также вторую победу одержал Сергей Соколовский

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Лунин уже знает, когда сыграет первый матч при новом тренере в Реале
Футбол | 13.01.2026, 07:02
Лунин уже знает, когда сыграет первый матч при новом тренере в Реале
Лунин уже знает, когда сыграет первый матч при новом тренере в Реале
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Футбол | 13.01.2026, 05:47
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 7
Футбол
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00 1
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
12.01.2026, 00:13 1
Бокс
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00
Бокс
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем