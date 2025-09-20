Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Чемпионат Португалии
АВС
20.09.2025 20:00 – FT 0 : 3
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
20 сентября 2025, 22:05 |
1519
2

Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой

«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0

20 сентября 2025, 22:05 |
1519
2
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

20 сентября прошел матч 6-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Авеш в городе Вила-даз-Авеш. Клуб из Лиссабона победил со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сыграли два украинца. Анатолий Трубин отыграл на ноль, а Георгию Судакову удалось забить свой первый гол за новый клуб, украинский хавбек отличился голом на 45+3-й минуте.

Голы в составе «Бенфики» также забивали Эвангалос Павлидис и Франьо Иванович.

Новоиспеченный наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо провел свой первый матч после возвращения в клуб.

Чемпионат Португалии. 6-й тур, 20 сентября.

AVS – Бенфика – 0:3

Голы: Судаков, 45+3, Павлидис, 56 (п), Иванович, 64.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Анатолий Трубин провел очередной сухой матч за Бенфику
ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики
Судаков стал шестым украинцем, забившим гол в чемпионате Португалии
Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков AVS
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20 сентября 2025, 07:52 2
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году

Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Футбол | 20 сентября 2025, 15:36 9
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки

Прежние предложения «горняков» по хавбеку были отклонены

Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Бокс | 20.09.2025, 02:30
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Бокс | 20.09.2025, 04:21
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Футбол | 20.09.2025, 21:38
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Поки все логічно: треба спочатку себе показати, тому грає на максимумі.
Головне, щоб і надалі так грав, а особливо за збірну!
Ответить
0
Mark4854590
Почав Судаков дуже вдало. Асист в ЛЧ, гол в чемпіонаті
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем