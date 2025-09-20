Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0
20 сентября прошел матч 6-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.
Поединок прошел на стадионе Авеш в городе Вила-даз-Авеш. Клуб из Лиссабона победил со счетом 3:0.
В стартовом составе гостей сыграли два украинца. Анатолий Трубин отыграл на ноль, а Георгию Судакову удалось забить свой первый гол за новый клуб, украинский хавбек отличился голом на 45+3-й минуте.
Голы в составе «Бенфики» также забивали Эвангалос Павлидис и Франьо Иванович.
Новоиспеченный наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо провел свой первый матч после возвращения в клуб.
Чемпионат Португалии. 6-й тур, 20 сентября.
AVS – Бенфика – 0:3
Голы: Судаков, 45+3, Павлидис, 56 (п), Иванович, 64.
Triunfo das 🦅 na 6.ª jornada da #LigaPortugalBetclic! 🔥#AFSSLB pic.twitter.com/3FxVO1L0tP— SL Benfica (@SLBenfica) September 20, 2025
Головне, щоб і надалі так грав, а особливо за збірну!