Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой

20 сентября прошел матч 6-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Авеш в городе Вила-даз-Авеш. Клуб из Лиссабона победил со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сыграли два украинца. Анатолий Трубин отыграл на ноль, а Георгию Судакову удалось забить свой первый гол за новый клуб, украинский хавбек отличился голом на 45+3-й минуте.

Голы в составе «Бенфики» также забивали Эвангалос Павлидис и Франьо Иванович.

Новоиспеченный наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо провел свой первый матч после возвращения в клуб.

Чемпионат Португалии. 6-й тур, 20 сентября.

AVS – Бенфика – 0:3

Голы: Судаков, 45+3, Павлидис, 56 (п), Иванович, 64.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА