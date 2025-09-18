AVS – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура чемпионата Португалии
20 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.
Поединок пройдет на стадионе Авеш в городе Вила-даз-Авеш. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Ворота орлов защищает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков. Первый матч на тренерском мостике «орлов» в этом сезоне проведет Жозе Моуриньо.
