Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
АВС
20.09.2025 20:00 - : -
Бенфика
Португалия
18 сентября 2025, 21:12 | Обновлено 18 сентября 2025, 21:13
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

20 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Авеш в городе Вила-даз-Авеш. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ворота орлов защищает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков. Первый матч на тренерском мостике «орлов» в этом сезоне проведет Жозе Моуриньо.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

По теме:
Фенербахче разозлился на Моуриньо после перехода тренера в Бенфику
Георгий СУДАКОВ: «Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше»
Жозе МОУРИНЬО: «Нужно отбросить все эмоции и прояснить одну вещь»
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
