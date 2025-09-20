Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. AVS – Бенфика – 0:3. Как Судаков на глазах у Моуриньо забил. Видео голов
Чемпионат Португалии
АВС
20.09.2025 20:00 – FT 0 : 3
Бенфика
Португалия
AVS – Бенфика – 0:3. Как Судаков на глазах у Моуриньо забил. Видео голов

Смотрите видеообзор матча шестого тура чемпионата Португалии 2025/26

AVS – Бенфика – 0:3. Как Судаков на глазах у Моуриньо забил. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

20 сентября состоялся матч шестого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Деспортиву даш Авеш. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45+3-й минуте ворота хозяев поразил украинский хавбек Георгий Судаков – для украинца это первый мяч в футболке орлов.

На посту коуча лиссабонского клуба первый матч после возвращения провел Жозе Моуриньо – он тренировал Бенфику 25 лет назад.

Чемпионат Португалии 2025/26. 6-й тур, 20 сентября

AVS – Бенфика – 0:3

Голы: Судаков, 45+3, Павлидис, 59, Иванович, 64

Видеообзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Бенфика), асcист Вангелис Павлидис.
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Бенфика), асcист Вангелис Павлидис.
AVS Бенфика Жозе Моуриньо Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу пенальти Вангелис Павлидис Франьо Иванович Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
