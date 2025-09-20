20 сентября состоялся матч шестого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Деспортиву даш Авеш. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45+3-й минуте ворота хозяев поразил украинский хавбек Георгий Судаков – для украинца это первый мяч в футболке орлов.

На посту коуча лиссабонского клуба первый матч после возвращения провел Жозе Моуриньо – он тренировал Бенфику 25 лет назад.

Чемпионат Португалии 2025/26. 6-й тур, 20 сентября

AVS – Бенфика – 0:3

Голы: Судаков, 45+3, Павлидис, 59, Иванович, 64

Видеообзор матча