AVS – Бенфика – 0:3. Как Судаков на глазах у Моуриньо забил. Видео голов
Смотрите видеообзор матча шестого тура чемпионата Португалии 2025/26
20 сентября состоялся матч шестого тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.
Поединок прошел на стадионе Деспортиву даш Авеш. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
На 45+3-й минуте ворота хозяев поразил украинский хавбек Георгий Судаков – для украинца это первый мяч в футболке орлов.
На посту коуча лиссабонского клуба первый матч после возвращения провел Жозе Моуриньо – он тренировал Бенфику 25 лет назад.
Чемпионат Португалии 2025/26. 6-й тур, 20 сентября
AVS – Бенфика – 0:3
Голы: Судаков, 45+3, Павлидис, 59, Иванович, 64
Видеообзор матча
События матча
