Чемпионат Португалии
АВС
20.09.2025 20:00 - : -
Бенфика
Португалия
AVS – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 20 сентября и начнется в 20:00 по Киеву

AVS – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

20 сентября на Эштадиу Авеш пройдет матч 6-го тура Примейры Португалии, в котором АВС встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

АВС

Команда невероятно молода, как для европейского футбола достойного уровня - она была основана в позапрошлом году. Впрочем, это было слияние пары не особенно успешных коллективов, и оно позволило выйти на новый уровень. Сначала получилось пробиться в высший дивизион, пусть и через стыки. А потом снова был успех в переходных матчах. Новичок стал в Примейре шестнадцатым с 27 очками, опередив по дополнительным показателям вылетевший напрямую Фаренсе. А потом уверенно победил Визелу - 3:0 дома, 2:2 на выезде.

Пока что кажется, что это только отсрочило падение на год. Да, получилось отобрать очки у Браги, с которой сыграли 2:2 в августе. Но все остальные матчи были проиграны. В том числе и Эшторилу уже в сентябре. Возможно, станет намного лучше, если дебютирует Очоа - опытнейшего мексиканского вратаря подписали уже в сентябре.

Бенфика

Клуб повторяет смену наставника уже после начала сезона. Так было год назад, когда после первых неудач сняли Рогера Шмидта. Пришедший на его место Бруну Лаже взял осенью Кубок Лиги, но в целом и при нем оставались в тени Спортинга, снова проиграв ему гонку за чемпионство.

Казалось, все вроде бы начиналось здорово в новом сезоне. Дерби в Суперкубке принесло трофей. Примейру начали с пары побед, да и в квалификации Лиги чемпионов разобрались с Ниццей и Фенербахче. Но в сентябре дважды провалилась оборона. Сначала было упущено победу с Санта-Кларой, потом, начав с пары голов с ассистов Судакова, фаворит ухитрился безвольно уступить Карабаху. Для азербайджанцев это первая победа в основном раунде Лиги чемпионов в истории, для Бруну - волчий билет.

Статистика личных встреч

Лиссабонский гранд успел разгромить соперника и в кубке, и в чемпионате. Но это дома, а вот прошлый приезд сюда принес только 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша от гранда за неудачи в прошлых турах. Но, помня об их проблемах в обороне, рекомендуем избрать нейтральную ставку на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
АВС
20 сентября 2025 -
20:00
Бенфика
AVS Бенфика чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
