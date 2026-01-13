Бразильский клуб начал переговоры с игроком, который принадлежит Динамо
Витиньо намерен продолжить карьеру в составе «Интернасьональ», где играет на правах аренды
Бразильский «Интернасьональ» начал переговоры с левым вингером Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщил инсайдер Леонардо Молл.
Арендное соглашение между клубами истекает в июне 2026 года, как и срок контракта бразильца с «бело-синими». Витиньо получит статус свободного агента 30 июня, поэтому «Интернасьональ» собирается подписать игрока бесплатно.
По информации источника, вингер намерен продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, несмотря на то, что в его услугах заинтересованы клубы из Китая.
Витиньо готов подписать полноценный контракт с «Интернасьональ», если его устроят финансовые условия. На данный момент стороны обсуждают все аспекты будущего соглашения.
Витиньо присоединился к «Динамо» в августе 2021 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. В футболке украинского клуба 26-летний футболист провел всего 13 матчей и забил три гола.
🇮🇩 Inter deve abrir negociações pela permanência de Vitinho no Beira-Rio.— Moll (@leonardomoll_) January 12, 2026
Atacante desperta o interesse do futebol chinês, tem contrato de empréstimo até o meio deste ano - quando se encerra seu vínculo com o Dynamo de Kiev - e gostaria de permanecer em Porto Alegre.… pic.twitter.com/LIzQrhZhZJ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду принял Альваро Арбелоа
Королевский клуб простился с главным тренером