Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бразильский клуб начал переговоры с игроком, который принадлежит Динамо
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 17:27
Бразильский клуб начал переговоры с игроком, который принадлежит Динамо

Витиньо намерен продолжить карьеру в составе «Интернасьональ», где играет на правах аренды

Бразильский клуб начал переговоры с игроком, который принадлежит Динамо
ФК Интернасьональ. Витиньо

Бразильский «Интернасьональ» начал переговоры с левым вингером Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщил инсайдер Леонардо Молл.

Арендное соглашение между клубами истекает в июне 2026 года, как и срок контракта бразильца с «бело-синими». Витиньо получит статус свободного агента 30 июня, поэтому «Интернасьональ» собирается подписать игрока бесплатно.

По информации источника, вингер намерен продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, несмотря на то, что в его услугах заинтересованы клубы из Китая.

Витиньо готов подписать полноценный контракт с «Интернасьональ», если его устроят финансовые условия. На данный момент стороны обсуждают все аспекты будущего соглашения.

Витиньо присоединился к «Динамо» в августе 2021 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. В футболке украинского клуба 26-летний футболист провел всего 13 матчей и забил три гола.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
