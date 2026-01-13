Бразильский клуб начал переговоры с игроком, который принадлежит Динамо

Бразильский «Интернасьональ» начал переговоры с левым вингером Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщил инсайдер Леонардо Молл.

Арендное соглашение между клубами истекает в июне 2026 года, как и срок контракта бразильца с «бело-синими». Витиньо получит статус свободного агента 30 июня, поэтому «Интернасьональ» собирается подписать игрока бесплатно.

По информации источника, вингер намерен продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, несмотря на то, что в его услугах заинтересованы клубы из Китая.

Витиньо готов подписать полноценный контракт с «Интернасьональ», если его устроят финансовые условия. На данный момент стороны обсуждают все аспекты будущего соглашения.

Витиньо присоединился к «Динамо» в августе 2021 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. В футболке украинского клуба 26-летний футболист провел всего 13 матчей и забил три гола.