Кубок Украины18 сентября 2025, 16:42 |
Буковина – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины
18 сентября 2025, 16:42 |
18 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины встретились перволиговая «Буковина» и представитель УПЛ «Карпаты».
Хозяева поля неплохо начали игру и первые моменты стали появляться у них.
А уже на 17-й минуте Олег Кожушко открыл счет в матче. Результативную атаку «Буковине принес стандарт.
Кубок Украины. 1/16 финала. 18 сентября
Буковина Черновцы – Карпаты Львов – 1:0 (второй тайм)
Гол: Кожушко, 17
Видео голов и обзор матча
