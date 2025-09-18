Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
18 сентября 2025, 16:42 |
719
0

Буковина – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины

18 сентября 2025, 16:42 |
719
0
Буковина – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Буковина

18 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины встретились перволиговая «Буковина» и представитель УПЛ «Карпаты».

Хозяева поля неплохо начали игру и первые моменты стали появляться у них.

А уже на 17-й минуте Олег Кожушко открыл счет в матче. Результативную атаку «Буковине принес стандарт.

Кубок Украины. 1/16 финала. 18 сентября

Буковина Черновцы – Карпаты Львов – 1:0 (второй тайм)

Гол: Кожушко, 17

Видео голов и обзор матча

По теме:
Нива Тернополь и Полтава выбрали стартовые составы на матч Кубка Украины
Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Знали, что Динамо прибавляет в конце матча»
ВИДЕО. Пятая победа. Фейенорд обыграл Фортуну и стал лидером в Нидерландах
Буковина Черновцы Карпаты Львов Кубок Украины по футболу видео голов и обзор Олег Кожушко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17 сентября 2025, 21:45 3
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины 2025/26

Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Футбол | 18 сентября 2025, 13:05 29
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки

Риццоли проанализировал ситуацию в матче УПЛ

ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Бокс | 17.09.2025, 23:34
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Футбол | 18.09.2025, 08:00
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»
Футбол | 18.09.2025, 16:02
ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»
ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 22
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 9
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 7
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем