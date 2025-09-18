Буковина – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины встретились перволиговая «Буковина» и представитель УПЛ «Карпаты».

Хозяева поля неплохо начали игру и первые моменты стали появляться у них.

А уже на 17-й минуте Олег Кожушко открыл счет в матче. Результативную атаку «Буковине принес стандарт.

Кубок Украины. 1/16 финала. 18 сентября

Буковина Черновцы – Карпаты Львов – 1:0 (второй тайм)

Гол: Кожушко, 17

Видео голов и обзор матча