13 января на Реале Арена пройдет матч 1/8 финала кубка Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда в прошлом сезоне продолжила сдавать позиции, в итоге откатившись в нижнюю часть турнирной таблицы. В итоге тогда было принято решение попрощаться с Иманолем Альгуасилем, несмотря, что именно на его счету были все главные успехи последних лет, и выигранный кубок Испании, и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но сменивший его Серхио Франсиско сделал только хуже.

В итоге на Рождество в Сан-Себастьяне появился новый наставник, Матараццо. Тот, очевидно, на каникулах поработал сам и заставил это же делать новых подопечных. В итоге получилось добиться стартовать в январе с пары хороших матчей. Сначала потенциальный аутсайдер сумел отобрать очки у Атлетко, сыграв с мадридским грандом 1:1. А потом и вовсе победил в столице 2:1 Хетафе, сумев даже подняться в середину турнирной таблицы.

Осасуна

Клуб котируется куда скромнее своих соседей, не только Атлетика, но и как раз нынешнего противника. Но периодически представитель Памплоны удивляет. При Аррасате даже пробивались в Лигу конференций, правда, там сразу вылетели в квалификации. В 2025-м, уже без Ягобы, только по дополнительным показателям упустили восьмое место.

Добившийся этого Морено ушел летом. Вместо него позвали из Мирандеса Лиски. Алессио тяжело начинал, но 2025-й год закончил неплохой серией, в том числе в кубке после Эбро справились и с Уэской. При этом исправили ситуацию и в Примере. И даже уже в январе сыграли вничью 1:1 с другим соседом, Атлетиком. Но в субботу ничем не ответили на гол Ваната, проиграв своему потенциальному конкуренту, Жироне.

Статистика личных встреч

Оба последних официальных поединка (и еще и два товарищеских между ними) были выиграны Сосьедадом.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что хозяева арены готовы продлить свою удачную серию. Ставим на то, что они и правда добьются победы (коэффициент - 2,06 по линии БК betking).