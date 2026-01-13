Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Осасуна. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Кубок Испании
Реал Сосьедад
13.01.2026 22:00 - : -
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
13 января 2026, 11:50 | Обновлено 13 января 2026, 11:52
44
0

Реал Сосьедад – Осасуна. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании

Поединок состоится 13 января в 22:00 по Киеву

13 января 2026, 11:50 | Обновлено 13 января 2026, 11:52
44
0
Реал Сосьедад – Осасуна. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

13 января на Реале Арена пройдет матч 1/8 финала кубка Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда в прошлом сезоне продолжила сдавать позиции, в итоге откатившись в нижнюю часть турнирной таблицы. В итоге тогда было принято решение попрощаться с Иманолем Альгуасилем, несмотря, что именно на его счету были все главные успехи последних лет, и выигранный кубок Испании, и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но сменивший его Серхио Франсиско сделал только хуже.

В итоге на Рождество в Сан-Себастьяне появился новый наставник, Матараццо. Тот, очевидно, на каникулах поработал сам и заставил это же делать новых подопечных. В итоге получилось добиться стартовать в январе с пары хороших матчей. Сначала потенциальный аутсайдер сумел отобрать очки у Атлетко, сыграв с мадридским грандом 1:1. А потом и вовсе победил в столице 2:1 Хетафе, сумев даже подняться в середину турнирной таблицы.

Осасуна

Клуб котируется куда скромнее своих соседей, не только Атлетика, но и как раз нынешнего противника. Но периодически представитель Памплоны удивляет. При Аррасате даже пробивались в Лигу конференций, правда, там сразу вылетели в квалификации. В 2025-м, уже без Ягобы, только по дополнительным показателям упустили восьмое место.

Добившийся этого Морено ушел летом. Вместо него позвали из Мирандеса Лиски. Алессио тяжело начинал, но 2025-й год закончил неплохой серией, в том числе в кубке после Эбро справились и с Уэской. При этом исправили ситуацию и в Примере. И даже уже в январе сыграли вничью 1:1 с другим соседом, Атлетиком. Но в субботу ничем не ответили на гол Ваната, проиграв своему потенциальному конкуренту, Жироне.

Статистика личных встреч

Оба последних официальных поединка (и еще и два товарищеских между ними) были выиграны Сосьедадом.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что хозяева арены готовы продлить свою удачную серию. Ставим на то, что они и правда добьются победы (коэффициент - 2,06 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
13 января 2026 -
22:00
Осасуна
Победа Реала Сосьедад 2.06 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Культураль – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Реал Сосьедад Осасуна Кубок Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Ла Лига - betking
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Футбол | 13 января 2026, 12:27 0
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо

Самба Диалло пройдет медосмотр за границей и присоединится к «бело-синим»

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13 января 2026, 07:45 6
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки

Тренер имел плохие отношения с игроками

Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Футбол | 12.01.2026, 13:17
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12.01.2026, 12:57
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Футбол | 13.01.2026, 05:47
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00 1
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем