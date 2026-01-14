Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен 4:3). Серия пенальти. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании
Клуб Реал Сосьедад вышел в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв Осасуну.
Драматичный матч 1/8 финала Копа дель Рей завершился серией пенальти.
При счете 1:2 на 90+2-й минуте Игор Субельдия забил гол, чем спас хозяев поля и перевел игру в дополнительное время.
В овертаймах команды голов не забили, хотя Микель Оярсабаль не реализовал пенальти на 105+2 минуте.
Реал Сосьедад победил Осасуну (2:2, пен. 4:3) и дальше продолжит борьбу за трофей.
Кубок Испании. 1/8 финала, 13 января 2026
Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен. 4:3)
Голы: Туррьентес, 75, Субельдия, 90+2 – Монкайола, 4, Оярсабаль, 17 (автогол)
Незабитый пенальти: Микель Оярсабаль, 105+2
Серия пенальти: Оярсабаль (1:0), Будимир (1:1), Гедеш (2:1), Монкайола (не забил), Солер (3:1), Торро (3:2), Серхио Гомес (4:2), Галан (4:3), Захарян (не забил), Катена (не забил)
Видео голов и обзор матча
События матча
