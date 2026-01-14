Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен 4:3). Серия пенальти. Видео голов, обзор
Кубок Испании
Реал Сосьедад
13.01.2026 22:00 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Осасуна
Испания
14 января 2026, 03:49 | Обновлено 14 января 2026, 03:51
16
0

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен 4:3). Серия пенальти. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Реал Сосьедад вышел в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв Осасуну.

Драматичный матч 1/8 финала Копа дель Рей завершился серией пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

При счете 1:2 на 90+2-й минуте Игор Субельдия забил гол, чем спас хозяев поля и перевел игру в дополнительное время.

В овертаймах команды голов не забили, хотя Микель Оярсабаль не реализовал пенальти на 105+2 минуте.

Реал Сосьедад победил Осасуну (2:2, пен. 4:3) и дальше продолжит борьбу за трофей.

Кубок Испании. 1/8 финала, 13 января 2026

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Туррьентес, 75, Субельдия, 90+2 – Монкайола, 4, Оярсабаль, 17 (автогол)

Незабитый пенальти: Микель Оярсабаль, 105+2

Серия пенальти: Оярсабаль (1:0), Будимир (1:1), Гедеш (2:1), Монкайола (не забил), Солер (3:1), Торро (3:2), Серхио Гомес (4:2), Галан (4:3), Захарян (не забил), Катена (не забил)

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хавьер Галан (Осасуна).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Гомес (Реал Сосьедад).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Торро (Осасуна).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Солер (Реал Сосьедад).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Анте Будимир (Осасуна).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Субельдия (Реал Сосьедад).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Беньят Туррьентес (Реал Сосьедад).
17’
ГОЛ ! Автогол забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Монкайола (Осасуна).
Осасуна пенальти Реал Сосьедад серия пенальти Кубок Испании по футболу Микель Оярсабаль Гонсалу Гедеш Карлос Солер Анте Будимир Серхио Гомес Арсен Захарян Лукас Торро Хави Галан видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
