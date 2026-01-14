Кубок Испании. Реал Сосьедад и Осасуна исполнили серию пенальти

Клуб Реал Сосьедад вышел в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв Осасуну в драматичном матче 1/8 финала, завершившемся серией пенальти.

Гости в Сан-Себастьяне быстро захватили инициативу и уже на 4-й минуте открыли счет благодаря голу Монкайолы. На 17-й минуте преимущество удвоилось после автогол Оярсабаля.

Во втором тайме хозяева прибавили в агрессии. На 75-й минуте Туррьентес сократил отставание, а на 90+2-й минуте Субельдия сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

В овертаймах команды голов не забили, хотя Оярсабаль не реализовал пенальти на 105+2 минуте. В серии послематчевых одиннадцатиметровых решающими стали два промаха игроков Осасуны.

Реал Сосьедад победил Осасуну (2:2, пен. 4:3) и дальше продолжит борьбу за трофей.

Кубок Испании. 1/8 финала, 13 января 2026

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Туррьентес, 75, Субельдия, 90+2 – Монкайола, 4, Оярсабаль, 17 (автогол)

Незабитый пенальти: Микель Оярсабаль, 105+2

Серия пенальти: Оярсабаль (1:0), Будимир (1:1), Гедеш (2:1), Монкайола (не забил), Солер (3:1), Торро (3:2), Серхио Гомес (4:2), Галан (4:3), Захарян (не забил), Катена (не забил)

