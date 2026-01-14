Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Испании. Реал Сосьедад и Осасуна исполнили серию пенальти
Кубок Испании
Реал Сосьедад
13.01.2026 22:00 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 января 2026, 01:34 | Обновлено 14 января 2026, 01:43
36
0

Кубок Испании. Реал Сосьедад и Осасуна исполнили серию пенальти

В футбольной лотерее больше повезло хозяевам поля, и они вышли в 1/4 финала

14 января 2026, 01:34 | Обновлено 14 января 2026, 01:43
36
0
Кубок Испании. Реал Сосьедад и Осасуна исполнили серию пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Реал Сосьедад вышел в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв Осасуну в драматичном матче 1/8 финала, завершившемся серией пенальти.

Гости в Сан-Себастьяне быстро захватили инициативу и уже на 4-й минуте открыли счет благодаря голу Монкайолы. На 17-й минуте преимущество удвоилось после автогол Оярсабаля.

Во втором тайме хозяева прибавили в агрессии. На 75-й минуте Туррьентес сократил отставание, а на 90+2-й минуте Субельдия сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

В овертаймах команды голов не забили, хотя Оярсабаль не реализовал пенальти на 105+2 минуте. В серии послематчевых одиннадцатиметровых решающими стали два промаха игроков Осасуны.

Реал Сосьедад победил Осасуну (2:2, пен. 4:3) и дальше продолжит борьбу за трофей.

Кубок Испании. 1/8 финала, 13 января 2026

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Туррьентес, 75, Субельдия, 90+2 – Монкайола, 4, Оярсабаль, 17 (автогол)

Незабитый пенальти: Микель Оярсабаль, 105+2

Серия пенальти: Оярсабаль (1:0), Будимир (1:1), Гедеш (2:1), Монкайола (не забил), Солер (3:1), Торро (3:2), Серхио Гомес (4:2), Галан (4:3), Захарян (не забил), Катена (не забил)

Фотогалерея

По теме:
Депортиво – Атлетико – 0:1. Супергол Гризманна в Кубке. Видео гола и обзор
Бетис – Эльче. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Триллер с овертаймом. Атлетик Бильбао вырвал путевку в 1/4 финала Кубка
Осасуна Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу серия пенальти Микель Оярсабаль пенальти Анте Будимир Гонсалу Гедеш Карлос Солер Серхио Гомес Хави Галан Арсен Захарян
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Бокс | 13 января 2026, 19:04 6
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны

Дребит подал на гражданство Чехии

ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
Футбол | 13 января 2026, 21:35 19
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту

Дарья Бондарь опубликовала интересный бэкстейдж

Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Футбол | 13.01.2026, 06:04
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 13.01.2026, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Перерыв пошел на пользу. Манчестер Сити обыграл Ньюкасл
Футбол | 14.01.2026, 00:03
Перерыв пошел на пользу. Манчестер Сити обыграл Ньюкасл
Перерыв пошел на пользу. Манчестер Сити обыграл Ньюкасл
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем