Украина. Премьер лига
13 января 2026, 11:27 |
Карпаты возьмут на сбор в Испанию 28 футболистов

Львовяне все ближе к знакомству с новым наставником

ФК Карпаты

15 января футболисты «Карпат» транзитом через польский Краков отправятся в Испанию, где проведут заграничный этап подготовки ко второй части сезона.

В Мурсии львовской команде будет представлен новый главный тренер – испанец Фран Фернандес. Он познакомится и с большей частью своих помощников, которые ранее входили в тренерский штаб его предшественника Владислава Лупашко.

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Карпат» в Испании будет 28 футболистов. Пока среди них нет некоторых потенциальных новичков, к которым «зелено-белые» проявляют интерес. Но ситуация может кардинально измениться, если они до отъезда в Испанию подпишут контракт с «Карпатами».

Также не исключен вариант, что уже на этой неделе в тренировочном лагере львовян появятся еще 2-3 легионера, которые приедут на просмотр непосредственно в Испанию.

Пока «Карпаты» занимают 9-е место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что экс-футболист львовских «Карпат» близок к продолжению карьеры в новом клубе.

