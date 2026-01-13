Карпаты возьмут на сбор в Испанию 28 футболистов

15 января футболисты «Карпат» транзитом через польский Краков отправятся в Испанию, где проведут заграничный этап подготовки ко второй части сезона.

В Мурсии львовской команде будет представлен новый главный тренер – испанец Фран Фернандес. Он познакомится и с большей частью своих помощников, которые ранее входили в тренерский штаб его предшественника Владислава Лупашко.

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Карпат» в Испании будет 28 футболистов. Пока среди них нет некоторых потенциальных новичков, к которым «зелено-белые» проявляют интерес. Но ситуация может кардинально измениться, если они до отъезда в Испанию подпишут контракт с «Карпатами».

Также не исключен вариант, что уже на этой неделе в тренировочном лагере львовян появятся еще 2-3 легионера, которые приедут на просмотр непосредственно в Испанию.

Пока «Карпаты» занимают 9-е место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков.

