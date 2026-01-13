В Динамо обратились к игроку сборной Украины
Тарас Михавко и столичный гранд продлили соглашение
Киевское «Динамо» обратилось к украинскому защитнику Тарасу Михавко после того, как стороны продлили соглашение:
«Футбольный клуб «Динамо» поздравляет Тараса Михавко с подписанием контракта и желает дальнейших успехов в составе нашей команды. Новых побед, достижений и как можно больше трофеев и титулов!», – говорится в сообщении пресс-службы.
В текущем сезоне Тарас Михавко провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с «Динамо».
