Украина. Премьер лига
13 января 2026, 12:27
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо

Самба Диалло пройдет медосмотр за границей и присоединится к «бело-синим»

Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Сенегальский вингер Самба Диалло получит шанс закрепиться в составе киевского «Динамо» на тренировочных сборах. Об этом сообщила Динамомания.

23-летний футболист не провел ни одного официального матча в нынешнем сезоне и не входил в планы бывшего наставника Александра Шовковского. Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк вызвал игрока на сборы, так как хорошо знаком с возможностями легионера, учитывая совместную работу в U-19.

Диалло пройдет медосмотр за границей, после чего присоединится к остальным футболистам киевского клуба. «Динамо» вышло из отпуска 12 января, а уже 15-го команда отправится в Турцию.

Самба прошлый сезон провел в чемпионате Израиля, где на правах аренды защищал цвета ФК «Хапоэль» Иерусалим. Сенегалец сыграл 19 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт вингера истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Самба Диалло Александр Шовковский Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: Динамомания
