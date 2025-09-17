Металлист – ЛНЗ. Показали уровень УПЛ. Видео голов и обзор матча
17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины
17 сентября в 13:00 начался матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились клуб Первой лиги «Металлист» и ЛНЗ из Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения поединка стала арена «Авангард» в Ужгороде.
Черкасский клуб поначалу воспользовался ошибкой соперника и открыл счет в первом тайме. После перерыва ЛНЗ закрепил свое преимущество вторым забитым мячом на 53-й минуте.
Харьковский клуб ответить сопернику не смог, поэтому «Металлист» после поражения (0:2) покинул Кубок Украины.
Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября
«Металлист» – ЛНЗ – 0:2
Голы: Танковский, 22, Ассинор, 53 (пен.)
Видеотрансляция матча:
События матча
