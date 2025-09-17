Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист – ЛНЗ. Показали уровень УПЛ. Видео голов и обзор матча
Кубок Украины
Металлист
17.09.2025 13:00 – FT 0 : 2
ЛНЗ Черкассы
Металлист – ЛНЗ. Показали уровень УПЛ. Видео голов и обзор матча

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины

Металлист – ЛНЗ. Показали уровень УПЛ. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ

17 сентября в 13:00 начался матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились клуб Первой лиги «Металлист» и ЛНЗ из Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка стала арена «Авангард» в Ужгороде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Черкасский клуб поначалу воспользовался ошибкой соперника и открыл счет в первом тайме. После перерыва ЛНЗ закрепил свое преимущество вторым забитым мячом на 53-й минуте.

Харьковский клуб ответить сопернику не смог, поэтому «Металлист» после поражения (0:2) покинул Кубок Украины.

Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября

«Металлист» – ЛНЗ – 0:2

Голы: Танковский, 22, Ассинор, 53 (пен.)

Видеотрансляция матча:

События матча

53’
ГОЛ ! С пенальти забил Марк Ассинор (ЛНЗ Черкассы).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Танковский (ЛНЗ Черкассы).
Кубок Украины по футболу Металлист Харьков ЛНЗ Черкассы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
