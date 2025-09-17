Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ошибка все изменила. ЛНЗ выбил Металлист из Кубка Украины
Кубок Украины
Металлист
17.09.2025 13:00 – FT 0 : 2
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
17 сентября 2025, 14:56 | Обновлено 17 сентября 2025, 15:01
Ошибка все изменила. ЛНЗ выбил Металлист из Кубка Украины

Представитель УПЛ обыграл соперника со счетом 2:0

Ошибка все изменила. ЛНЗ выбил Металлист из Кубка Украины
ФК ЛНЗ

В среду, 17 сентября, был проведён матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором сошлись клуб первой лиги «Металлист» и ЛНЗ из Украинской Премьер-лиги.

Встреча состоялась в городе Ужгород на стадионе «Авангард».

Первые минуты поединка выдались равными и боевыми, однако всё изменилось после одного эпизода. На 22-й минуте игрок «Металлиста» ошибся при передаче в обороне, подарив шанс ЛНЗ. Номинальные гости им воспользовались и открыли счет – 1:0. Автором гола стал Вячеслав Танковский.

Второй гол ЛНЗ состоялся во второй половине матча. Клуб из Черкас заработал пенальти, которое уверенно реализовал легионер Марк Ассинор. Второй пропущенный мяч поставил точку в матче и сломал надежды «Металлиста».

В итоге ЛНЗ обыграл соперника со счетом 2:0 и выбил харьковскую команду из Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября

«Металлист» – ЛНЗ – 0:2

Голы: Танковский, 22, Ассинор, 53 (пен.)

По теме:
Героизм Кемкина. Кривбасс в серии пенальти выбил Чернигов из Кубка Украины
Металлист – ЛНЗ. Показали уровень УПЛ. Видео голов и обзор матча
Полесье Ставки – Шахтер. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы
Кубок Украины по футболу Металлист Харьков ЛНЗ Черкассы Марк Ассинор Вячеслав Танковский
Андрей Витренко
Андрій Заліщук
І до сраки харківський характер
Airwolf77
Харьковский характер в очередной раз со снул 
