Ошибка все изменила. ЛНЗ выбил Металлист из Кубка Украины

В среду, 17 сентября, был проведён матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором сошлись клуб первой лиги «Металлист» и ЛНЗ из Украинской Премьер-лиги.

Встреча состоялась в городе Ужгород на стадионе «Авангард».

Первые минуты поединка выдались равными и боевыми, однако всё изменилось после одного эпизода. На 22-й минуте игрок «Металлиста» ошибся при передаче в обороне, подарив шанс ЛНЗ. Номинальные гости им воспользовались и открыли счет – 1:0. Автором гола стал Вячеслав Танковский.

Второй гол ЛНЗ состоялся во второй половине матча. Клуб из Черкас заработал пенальти, которое уверенно реализовал легионер Марк Ассинор. Второй пропущенный мяч поставил точку в матче и сломал надежды «Металлиста».

В итоге ЛНЗ обыграл соперника со счетом 2:0 и выбил харьковскую команду из Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября

«Металлист» – ЛНЗ – 0:2

Голы: Танковский, 22, Ассинор, 53 (пен.)