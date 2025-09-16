В среду, 17 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины между «Металлистом» и «ЛНЗ Черкассами». По киевскому времени игра стартует в 13:00.

Металлист

Совсем никудышным вышло начало сезона у харьковской команды. За 5 игр в Первой лиге коллектив трижды проиграл (против «Игрока», «Агробизнеса» и «Виктории»), а также 2 раза сыграл вничью (в поединках с «Пробоем» и «Прикарпатье»). С 2 очками в активе «Металлист» находится на предпоследней строчке турнирной таблицы чемпионата, однако клуб имеет игру в запасе.

В игре 1/32 финала Кубка Украины «Металлист» без особых проблем одолел сарненский «Маяк» со счетом 2:0.

ЛНЗ Черкассы

Начало сезона коллектив провел действительно неплохо, преодолев «Эпицентр» и «Полесье», а также сыграв в нулевую ничью с «Зарей». Однако впоследствии команда проиграла игры против «Вереса» и «Александрии» с общим счетом 6:1, поэтому сейчас занимает 8-е место УПЛ с 7 зачетными пунктами.

В 1/32 финала Кубка Украины черкащане минимально одолели городской «Пробой» благодаря голу Айди Дайко.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

«Металлист» не одержал ни одной победы в последних 3-х матчах. На счету команды 2 ничьи и поражение.

«ЛНЗ Черкассы» забили 4 гола в текущем сезоне УПЛ – худший показатель только у «Эпицентра».

«Металлист» не одержал ни одной победы в последних 4-х домашних матчах.

Прогноз

Я поставлю на победу «ЛНЗ» в основное время с коэффициентом 1.51.