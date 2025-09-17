Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист
17.09.2025 13:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
17 сентября 2025, 09:28 | Обновлено 17 сентября 2025, 09:32
Металлист – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/16 финала Кубка Украины состоится 17 сентября в 13:00 по киевскому времени

ФК Металлист

В среду, 17 сентября, состоятся матчи 1/16 финала Кубка Украины.

В одном из поединков харьковский «Металлист» из Первой лиги встретится с черкасским ЛНЗ из Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения встречи станет арена «Авангард» в Ужгороде.

Начало игры – в 13:00 по киевскому времени.

В предыдущем раунде «Металлист» обыграл клуб «Маяк» Сарны (2:0), тогда как ЛНЗ с большим трудом справился с «Пробоем» Городенка (1:0).

«Металлист» – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

