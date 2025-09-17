Металлист – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/16 финала Кубка Украины состоится 17 сентября в 13:00 по киевскому времени
В среду, 17 сентября, состоятся матчи 1/16 финала Кубка Украины.
В одном из поединков харьковский «Металлист» из Первой лиги встретится с черкасским ЛНЗ из Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения встречи станет арена «Авангард» в Ужгороде.
Начало игры – в 13:00 по киевскому времени.
В предыдущем раунде «Металлист» обыграл клуб «Маяк» Сарны (2:0), тогда как ЛНЗ с большим трудом справился с «Пробоем» Городенка (1:0).
