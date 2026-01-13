Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский тренер: «Полесье и ЛНЗ могут позволить себе таких игроков»
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 11:14 |
Украинский тренер: «Полесье и ЛНЗ могут позволить себе таких игроков»

Валерий Иващенко оценил трансфер Игоря Краснопира в «Полесье»

Украинский тренер: «Полесье и ЛНЗ могут позволить себе таких игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Иващенко

Украинский тренер Валерий Иващенко, в свое время работавший с Игорем Краснопиром в Оболони, отреагировал на трансфер форварда в расположение житомирского Полесья.

– Чем руководствовалось Полесье, подписывая третьего форварда?

– Руслан Петрович хорошо его знал по работе с молодежкой. Это хорошая конкуренция опытному Филиппову и прекрасно раскрывшемуся Гайдучику.

Профиль Игоря однозначно будет востребован, понимая, что клуб хочет снова играть в еврокубках, а без глубины состава мы видим, как это сказывается на результатах наших клубов.

Идет работа на перспективу. Видно, что в каждой линии Полесья создает конкурентные условия, чтобы игроки не снижали требований, а доказывали свое право играть в этой команде.

– Насколько оправдана высока трансферная стоимость Краснопира?

– Игорь своими голами прилично попил крови Полесью. Он свой, постоянно на виду. Полесья и ЛНЗ могут позволить себе покупать интересных игроков на нашем рынке за такие деньги, – сказал Валерий.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах. Наставник житомирской команды Руслан Ротань ранее работал с игроком в молодежной и олимпийской сборных Украины.

По теме:
Адам ЯКУБУ: «Для меня большая честь выступать за ЛНЗ – это большой клуб»
Стало известно, кто может подписать Третьякова после его ухода из Колоса
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с ключевым защитником команды
Валерий Иващенко Игорь Краснопир Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
