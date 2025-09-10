Матч Венесуэла – Колумбия вошел в историю квалификации Южной Америки
Впервые за 60 лет в одной игре было забито 9 голов
В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия победила на выезде Венесуэлу со счетом 6:3.
Этот матч вошел в историю турнира.
9 голов в матче квалификации к ЧМ в Южной Америке было забито впервые за последние 60 лет:
- 1960: Аргентина – Эквадор – 6:3
- 1965: Чили – Колумбия – 7:2
- 1965: Перу – Венесуэла – 6:3
- 2025: Венесуэла – Колумбия – 3:6
Как видим, только 4 раза в истории отборочных турниров в Южной Америке было зафиксировано такое количество забитых мячей в одном матче.
9 - El Venezuela 3-6 Colombia de hoy fue el partido con más goles en la historia de las #Eliminatorias Sudamericanas, junto a otros tres encuentros que ocurrieron hace al menos 60 años: Chile 7-2 Colombia en 1965, Perú 6-3 Venezuela en 1965 y Argentina 6-3 Ecuador en 1960. Show. pic.twitter.com/Gf4EJLdIi6— OptaJavier (@OptaJavier) September 10, 2025
