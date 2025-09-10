Матч Венесуэла – Колумбия вошел в историю квалификации Южной Америки

В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия победила на выезде Венесуэлу со счетом 6:3.

Этот матч вошел в историю турнира.

9 голов в матче квалификации к ЧМ в Южной Америке было забито впервые за последние 60 лет:

1960: Аргентина – Эквадор – 6:3

1965: Чили – Колумбия – 7:2

1965: Перу – Венесуэла – 6:3

2025: Венесуэла – Колумбия – 3:6

Как видим, только 4 раза в истории отборочных турниров в Южной Америке было зафиксировано такое количество забитых мячей в одном матче.