Чемпионат мира
10 сентября 2025, 15:56 | Обновлено 10 сентября 2025, 15:57
Матч Венесуэла – Колумбия вошел в историю квалификации Южной Америки

Впервые за 60 лет в одной игре было забито 9 голов

Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия победила на выезде Венесуэлу со счетом 6:3.

Этот матч вошел в историю турнира.

9 голов в матче квалификации к ЧМ в Южной Америке было забито впервые за последние 60 лет:

  • 1960: Аргентина – Эквадор – 6:3
  • 1965: Чили – Колумбия – 7:2
  • 1965: Перу – Венесуэла – 6:3
  • 2025: Венесуэла – Колумбия – 3:6

Как видим, только 4 раза в истории отборочных турниров в Южной Америке было зафиксировано такое количество забитых мячей в одном матче.

сборная Колумбии по футболу сборная Венесуэлы по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
