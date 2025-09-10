10 сентября сборная Венесуэлы провела поединок против Колумбии в заключительном туре квалификации к чемпионату мира 2026.

Матч прошел на арене «Эстадио Монументаль де Матурин» в городе Матурин.

Венесуэла имела шанс впервые пробиться на мундиаль, однако команда неожиданно провалилась в матче с Колумбией – 3:6.

Все надежды венесуэльцев разбила Боливия, которая обыграла Бразилию (1:0) и обошла Венесуэлу в таблице, заняв место в зоне плей-офф.

Квалификации чемпионата мира 2026. Южная Америка

18-й тур, 10 сентября

«Венесуэла» – «Колумбия» – 3:6

Голы: Сеговия, 3, Мартинес, 12, Рондон, 76 – Мина, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78