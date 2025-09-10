Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Венесуэла – Колумбия – 3:6. Шанс на миллион. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Венесуэла
10.09.2025 02:30 – FT 3 : 6
Колумбия
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 09:58 | Обновлено 10 сентября 2025, 10:06
Венесуэла – Колумбия – 3:6. Шанс на миллион. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура квалификации ЧМ 2026

Венесуэла – Колумбия – 3:6. Шанс на миллион. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября сборная Венесуэлы провела поединок против Колумбии в заключительном туре квалификации к чемпионату мира 2026.

Матч прошел на арене «Эстадио Монументаль де Матурин» в городе Матурин.

Венесуэла имела шанс впервые пробиться на мундиаль, однако команда неожиданно провалилась в матче с Колумбией – 3:6.

Все надежды венесуэльцев разбила Боливия, которая обыграла Бразилию (1:0) и обошла Венесуэлу в таблице, заняв место в зоне плей-офф.

Квалификации чемпионата мира 2026. Южная Америка

18-й тур, 10 сентября

«Венесуэла» – «Колумбия» – 3:6

Голы: Сеговия, 3, Мартинес, 12, Рондон, 76 – Мина, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Кордоба (Колумбия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Колумбия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Колумбия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Колумбия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Колумбия).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хосеф Мартинес (Венесуэла).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ерри Мина (Колумбия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Венесуэла).
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
«Это позор». Трубин прокомментировал матч с Азербайджаном
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы хорошо выступим на чемпионате мира»
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
