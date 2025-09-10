Венесуэла – Колумбия – 3:6. Шанс на миллион. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 18-го тура квалификации ЧМ 2026
10 сентября сборная Венесуэлы провела поединок против Колумбии в заключительном туре квалификации к чемпионату мира 2026.
Матч прошел на арене «Эстадио Монументаль де Матурин» в городе Матурин.
Венесуэла имела шанс впервые пробиться на мундиаль, однако команда неожиданно провалилась в матче с Колумбией – 3:6.
Все надежды венесуэльцев разбила Боливия, которая обыграла Бразилию (1:0) и обошла Венесуэлу в таблице, заняв место в зоне плей-офф.
Квалификации чемпионата мира 2026. Южная Америка
18-й тур, 10 сентября
«Венесуэла» – «Колумбия» – 3:6
Голы: Сеговия, 3, Мартинес, 12, Рондон, 76 – Мина, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78
События матча
