10 сентября на Монументаль же Матурин пройдет матч 18-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сыграют национальные сборные Венесуэлы и Колумбии. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Венесуэла

Команда уникальна для латиноамериканского футбола. Она вообще ни разу не сыграла на мундиалях при том, что этого континента всегда отдавали максимальную квоту. В последнее время достаточно было просто закончить в верхней части турнирной таблицы, но и такого не получается. Не выйдет и сейчас, шансы на шестое место даже потеряны досрочно.

Но есть еще на что бороться. Теперь с седьмой позиции отправляются в межконтинентальный стык. И из-за провала Чили и Перу остается только Боливию обойти. В прошлом туре оба конкурента проиграли, так что остается все то же преимущество в одно очко, 18 против 17. Так что любая победа гарантирует нынешнее место. Впрочем, и ничья будет, кажется, хорошим итогом.

Колумбия

Сборная в 2018-м году выходила в плей-офф чемпионата мира. Но поездку в Катар пропустила, проиграв ту квалификацию. Уроки были учтены, и нынешний раунд отбора прошел хорошо и достаточно ровно. Настолько, что с начала 2025-го года Хамес и компания откровенно утратили турнирную мотивацию и перестали побеждать.

Не вышло выиграть и в июне - что с Перу, что с Аргентиной, тоже все для себя решившей, сыграли вничью. И все равно уже было окончательно ясно, что место в топ-6 никуда не денется. Тем не менее, в прошлом туре, принимая максимально мотивированную Боливию, устроили ей разгром со счетом 3:0. Чем, кстати, помогли как раз нынешнему сопернику, сохранив для него нынешнее седьмое место. Но сейчас уже могут стать их же палачами.

Статистика личных встреч

Колумбийцы не проигрывают вот уже десять лет и девять матчей (2/3 из которых выиграли). Более того, за это время Венесуэла и забила только однажды.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев, которым крайне нужен успех. Но, кажется, как минимум не проиграть удобному сопернику гостям по плечу (коэффициент - 1,6).