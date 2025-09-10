Колумбийский Суарес оформил покер в матче отбора ЧМ с Венесуэлой на 9 голов
Колумбия переиграла Венесуэлу со счетом 6:3 в последнем туре квалификации к мундиалю
В ночь на 10 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Венесуэлы и Колумбии.
Поединок прошел на стадионе Монументаль де Матурин. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.
Покер в составе колумбийской команды забил Луис Хавьер Суарес. Еще по одному мячу положили Ерри Мина и Джон Кордоба. Известный Хамес Родригес отдал три ассиста в этой встрече, Луис Диас отметился одной голевой передачей.
За венесуэльскую сборную забили Теласко Сеговия, Хосеф Мартинес и Саломон Рондон.
Колумбия вместе с Хамесом квалифицировалась на мундиаль, а вот Венесуэлы стала восьмой в итоговой таблице и даже не получила шанс пробиться на ЧМ через плей-офф.
В параллельной игре Парагвай минимально одолел Перу 1:0 благодаря голу Матиаса Галарзы. Парагвайцы еще по итогам прошлого тура гарантировала себе место на ЧМ, а вот Перу останется без мундиаля.
ЧМ-2026. Квалификация
- Венесуэла – Колумбия – 3:6
Голы: Сеговия, 3, Мартинес, 12, Родон, 76 – Мина, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78
- Перу – Парагвай – 0:1
Гол: Галарза, 78
Фотогалерея матча Венесуэла – Колумбия
