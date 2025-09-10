Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Колумбийский Суарес оформил покер в матче отбора ЧМ с Венесуэлой на 9 голов
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 04:35 | Обновлено 10 сентября 2025, 04:42
Колумбийский Суарес оформил покер в матче отбора ЧМ с Венесуэлой на 9 голов

Колумбия переиграла Венесуэлу со счетом 6:3 в последнем туре квалификации к мундиалю

Колумбийский Суарес оформил покер в матче отбора ЧМ с Венесуэлой на 9 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 10 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Венесуэлы и Колумбии.

Поединок прошел на стадионе Монументаль де Матурин. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Покер в составе колумбийской команды забил Луис Хавьер Суарес. Еще по одному мячу положили Ерри Мина и Джон Кордоба. Известный Хамес Родригес отдал три ассиста в этой встрече, Луис Диас отметился одной голевой передачей.

За венесуэльскую сборную забили Теласко Сеговия, Хосеф Мартинес и Саломон Рондон.

Колумбия вместе с Хамесом квалифицировалась на мундиаль, а вот Венесуэлы стала восьмой в итоговой таблице и даже не получила шанс пробиться на ЧМ через плей-офф.

В параллельной игре Парагвай минимально одолел Перу 1:0 благодаря голу Матиаса Галарзы. Парагвайцы еще по итогам прошлого тура гарантировала себе место на ЧМ, а вот Перу останется без мундиаля.

ЧМ-2026. Квалификация

  • Венесуэла – Колумбия – 3:6

Голы: Сеговия, 3, Мартинес, 12, Родон, 76 – Мина, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78

  • Перу – Парагвай – 0:1

Гол: Галарза, 78

Фотогалерея матча Венесуэла – Колумбия

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Боливия нанесла сенсационное поражение Бразилии и сохранила шансы на ЧМ
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Экс-игрок сборной: Наши считались фаворитами, к сожалению, только на бумаге
Луис Хавьер Суарес Хосеф Мартинес Саломон Рондон Хамес Родригес Луис Диас Ерри Мина Джон Кордоба ЧМ-2026 по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Венесуэлы по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Перу по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
