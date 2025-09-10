Чемпионат мира10 сентября 2025, 09:27 | Обновлено 10 сентября 2025, 11:54
Перу – Парагвай – 0:1. Гостевая победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира
В среду, 10 сентября, состоялся матч квалификации чемпионата мира между сборными Перу и Парагвая.
Встречу принимал «Национальный стадион» в Лиме.
Гости из Парагвая сумели добыть победу со счетом 1:0 благодаря голу Матиаса Галарса.
Квалификация чемпионата мира.
Перу – Парагвай – 0:1
Голы: Галарса, 78
Видеообзор матча:
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Галарса (Парагвай).
