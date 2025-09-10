Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Перу
10.09.2025 02:30 – FT 0 : 1
Парагвай
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 09:27 | Обновлено 10 сентября 2025, 11:54
Перу – Парагвай – 0:1. Гостевая победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира

Перу – Парагвай – 0:1. Гостевая победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Парагвая

В среду, 10 сентября, состоялся матч квалификации чемпионата мира между сборными Перу и Парагвая.

Встречу принимал «Национальный стадион» в Лиме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Парагвая сумели добыть победу со счетом 1:0 благодаря голу Матиаса Галарса.

Квалификация чемпионата мира.

Перу – Парагвай – 0:1

Голы: Галарса, 78

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Галарса (Парагвай).
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
