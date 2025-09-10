В среду, 10 сентября, состоялся матч квалификации чемпионата мира между сборными Перу и Парагвая.

Встречу принимал «Национальный стадион» в Лиме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Парагвая сумели добыть победу со счетом 1:0 благодаря голу Матиаса Галарса.

Квалификация чемпионата мира.

Перу – Парагвай – 0:1

Голы: Галарса, 78

Видеообзор матча: