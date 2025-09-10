Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями

В ночь на 10 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Эквадора и Аргентины.

Поединок прошел на стадионе Банко Пичинча в городе Гуаякиль. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 45+13-й минуте забил известный 35-летний форвард Эннер Валенсия, который реализовал пенальти.

Обе команды доигрывали встречу не в полных составах. На 31-й минуте прямую красно получил центрбек гостей Николас Отаменди, а на 50-й с поля за вторую желтую был удален Мойзес Кайседо.

Легендарный аргентинец Лионель Месси пропустил поединок из-за травмы бедра.

Обе команды завершили выступления в квалификации ЧМ и вышли на мундиаль, который состоится летом следующего года.

ЧМ-2026. Квалификация

Эквадор – Аргентина – 1:0

Гол: Валенсия, 45+13 (пен.)

Эквадор: Эрнан Галиндес, Вильям Пачо, Пьеро Инкапье, Анхело Пресиадо (Джон Йебоа, 46), Хоэль Ордоньес, Мойсес Кайседо, Алан Франко, Педро Віте, Гонсало Плата (Кевин Родригес, 69), Эннер Валенсия (Кендри Паэс, 59), Нильсон Ангуло (Джорди Альсивар, 59)

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Леонардо Балерди, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Гонсало Монтиель (Науэль Молина, 68), Алексис Мак Аллистер, Леандро Паредес (Франко Мастантуоно, 62), Родриго де Пауль (Джованни Ло Чельсо, 69), Джулиано Симеоне (Хуан Фойт, 38), Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес, 63), Николас Гонсалес

Предупреждения: Мойсес Кайседо (16), Гонсало Плата (26), Анхело Пресиадо (45) – Лаутаро Мартинес (8), Николас Тальяфико (65), Леонардо Балерди (80)

Удаления: Кайседо, 50 – Отаменди, 31

