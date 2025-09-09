Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эквадор – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Эквадор
10.09.2025 02:00 - : -
Аргентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 05:10 |
2
0

Матч пройдет 10 сентября в 02:00 по Киеву

09 сентября 2025, 05:10 |
2
0
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября сборная Эквадора проведет матч 18-го тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Аргентины.

Встреча состоится на Эстадио Банко Пичинча в Гуаякиле. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Эквадор – Аргентина
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
