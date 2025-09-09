Чемпионат мира09 сентября 2025, 05:10 |
Эквадор – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 10 сентября в 02:00 по Киеву
10 сентября сборная Эквадора проведет матч 18-го тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Аргентины.
Встреча состоится на Эстадио Банко Пичинча в Гуаякиле. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
