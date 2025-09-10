Ночью, 10 сентября, прошли последние матчи отбора на чемпионат мира 2026 среди стран Южной Америки.

В последнем туре сборная Эквадора на стадионе «Банко Пичинча» в городе Гуаякиль принимала звездную команду Аргентины.

Вне состава гостей оказался легендарный Лионель Месси, который лечится от травмы бедра.

Эквадор воспользовался отсутствием лидера и оформил минимальную победу над соперником – 1:0.

В итоге обе команды вышли на мундиаль.

Квалификация чемпионата мира 2026. Южная Америка

18-й тур, 10 сентября

Эквадор – Аргентина – 1:0

Гол: Валенсия, 45+13 (пен.)

Удаления: Кайседо, 50 – Отаменди, 31