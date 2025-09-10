Эквадор – Аргентина – 1:0. Фиаско без Месси. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 18-го тура квалификации ЧМ 2026
Ночью, 10 сентября, прошли последние матчи отбора на чемпионат мира 2026 среди стран Южной Америки.
В последнем туре сборная Эквадора на стадионе «Банко Пичинча» в городе Гуаякиль принимала звездную команду Аргентины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вне состава гостей оказался легендарный Лионель Месси, который лечится от травмы бедра.
Эквадор воспользовался отсутствием лидера и оформил минимальную победу над соперником – 1:0.
В итоге обе команды вышли на мундиаль.
Квалификация чемпионата мира 2026. Южная Америка
18-й тур, 10 сентября
Эквадор – Аргентина – 1:0
Гол: Валенсия, 45+13 (пен.)
Удаления: Кайседо, 50 – Отаменди, 31
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
В услугах Даниила Сикана заинтересован «Коджаэлиспор», который намерен арендовать игрока