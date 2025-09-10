Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эквадор – Аргентина – 1:0. Фиаско без Месси. Видео гола и обзор матча
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Эквадор
10.09.2025 02:00 – FT 1 : 0
Аргентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 12:16 | Обновлено 10 сентября 2025, 12:23
99
0

Эквадор – Аргентина – 1:0. Фиаско без Месси. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура квалификации ЧМ 2026

10 сентября 2025, 12:16 | Обновлено 10 сентября 2025, 12:23
99
0
Эквадор – Аргентина – 1:0. Фиаско без Месси. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью, 10 сентября, прошли последние матчи отбора на чемпионат мира 2026 среди стран Южной Америки.

В последнем туре сборная Эквадора на стадионе «Банко Пичинча» в городе Гуаякиль принимала звездную команду Аргентины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вне состава гостей оказался легендарный Лионель Месси, который лечится от травмы бедра.

Эквадор воспользовался отсутствием лидера и оформил минимальную победу над соперником – 1:0.

В итоге обе команды вышли на мундиаль.

Квалификация чемпионата мира 2026. Южная Америка

18-й тур, 10 сентября

Эквадор – Аргентина – 1:0

Гол: Валенсия, 45+13 (пен.)

Удаления: Кайседо, 50 – Отаменди, 31

События матча

50’
Мойсес Кайседо (Эквадор) получает красную карточку.
45’ +13
ГОЛ ! С пенальти забил Эннер Валенсия (Эквадор).
31’
Николас Отаменди (Аргентина) получает красную карточку.
По теме:
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
«Ми пробили дно!» Реакция фанов на матч сборной Украины с Азербайджаном
Запустили дважды по Японии. Сборная США провела репетицию мундиаля
сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Лионель Месси
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09 сентября 2025, 21:20 20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду
Футбол | 10 сентября 2025, 13:09 2
Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду
Трабзонспор согласился отпустить украинского футболиста в другую команду

В услугах Даниила Сикана заинтересован «Коджаэлиспор», который намерен арендовать игрока

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09.09.2025, 21:25
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Футбол | 10.09.2025, 07:31
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 69
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 35
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем