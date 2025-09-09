10 сентября на Эстадио Банко Пичинча пройдет матч 18-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сыграют национальные сборные Эквадора и Аргентины. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Эквадор

Команда вернулась на чемпионаты мира в прошлом цикле. Но, во-первых, там не вышли в плей-офф, во-вторых, из-за того, что в той квалификации заиграли футболиста, натурализированного на основе поддельных документов, наказали штрафом в три очка. Впрочем, его быстро получилось компенсировать за счет побед, с которых сразу начали в новом раунде отбора.

В целом, сборная проявила себя стабильно хорошо. В том числе и на Копа Америка в прошлом году, снова выйдя в четвертьфинал. Отбор же прошли постоянно в верхней части, не рискуя пропуском на мундиаль. Это, кстати, сказывается на мотивации: вот уже четырежды кряду закончи нулевыми ничьими, в том числе и нынешними аутсайдерами, Чили и Перу. Вот и в прошлом туре оформили 0-0 с Парагваем.

Аргентина

Сборная по праву считаются лучшей и на континенте, и даже в мире. В Катаре в 2022-м наконец-то на мундиале Месси и компания добыли титул - первый такой со времен легендарного Марадоны! Еще раньше Скалони выиграл Копа Америка, и в прошлом году повторили этот результат.

В квалификации команда показывает лучшие результаты. Без осечек не обходилось, несколько раз фаворит даже проигрывал, а в июне ограничились домашней ничьей в Колумбии. Но все же он только наращивал отрыв, и давно уже обеспечил себе право поехать на следующий турнир. Тем не менее, в прошлом туре удалось разгромить Венесуэлу 3-0. Но там была личная мотивация у Лионеля, что играл в последний раз перед глазами своих болельщиков за сборную - и оформил дубль. В Эквадор он не поедет...

Статистика личных встреч

В последних восьми поединках было шесть побед аргентинцев при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и небольшое, гостям. Даже без Месси они должны обыграть немотивированного соперника, но возьмем фору 0 (коэффициент - 1,65).