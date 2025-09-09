Чемпионат мира09 сентября 2025, 04:47 |
Сербия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 9 сентября в 21:45 по Киеву
9 сентября сборная Сербии проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Англии.
Встреча состоится на Райко Митич в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
