Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Сербия
09.09.2025 21:45 - : -
Англия
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 04:47 |
Сербия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 9 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября сборная Сербии проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Англии.

Встреча состоится на Райко Митич в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Сербия – Англия
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
