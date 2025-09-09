Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сербия – Англия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок состоится 9 сентября в 21:45 по Киеву

9 сентября на Райко Митич пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Сербии и Англии.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Сербия

Команда при Пикси Стойковиче уверенно смотрится в квалификациях. Прошла она и на прошлогодний Евро. Но там так ни разу не выиграли, снова не выйдя в плей-офф. При этом наставник сохранил снова свой пост, и доказал, что не зря. Несмотря на его конфликты с некоторыми звездами, получилось в рамках Лиги Наций набрать шесть очков в своей группе дивизиона А. Этого хватило, чтобы опередить в споре за третье место Швейцарию. А потом, в марте, обыграли Австрию в стыках - 1:1 на выезде, 2:0 дома.

А вот в квалификации начали, летом, с нулевой ничьей против принципиального соперника, Албании. А потом ожидаемо разгромили 3:0 Андорру. В сентябре с Латвией получилось выиграть, за счет раннего гола в исполнении Влаховича.

Англия

Сборная - финалист двух последних Евро. Но при этом опять в 2024-м году уступили в решающем поединке. Это стало точкой для Саутгейта. Осенью его сменил Карсли, но временно. Да, с ним англичане все же выиграли группу. Но при этом дома они уступали грекам.

Так что в итоге новым полноценным наставником стал Тухель. Но при Томасе мало что изменилось, сравнительно с Гаретом. Снова был прагматичный стиль, который, впрочем, приносил сухие победы. В прошлом туре снова встретились с Андоррой, которую летом обыграли всего 1:0. В этот раз уже получилось забить дважды, конечно же, не дав ни малейшего шансы аутсайдеру хотя бы чем-то ответить. Так что от своего подхода явно не намерены отказываться.

Статистика личных встреч

На прошлогоднем Евро англичане впервые сыграли против сербов в их нынешнем формате. Там фаворит выиграл со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что британцы смогут взять победу на поле главного конкурента. Но они все так же будут играть в своем стиле, осторожно и прагматично, так что ставим на тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,75).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
