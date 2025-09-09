Слишком легко. Англия уничтожила Сербию в отборе к ЧМ-2026

9 сентября сборная Сербии проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Англии.

Встреча состоялась на стадионе Райко Митич в Белграде. Победу со счетом 5:0 одержала команда гостей.

Англия доминировала на протяжении всего матча во всех компонентах игры: владение мячом (70 на 30), удары по воротам (24 на 4), удары в плоскость ворот (12 на 1), ожидаемые голы (4,49 на 0,08), благодаря чему и одержала убедительную победу.

Чемпионат мира 2026. Квалификация, группа К. 9 сентября

Сербия – Англия – 0:5

Голы: Кейн, 33, Мадуэке, 35, Конса, 52, Гехи, 75, Решфорд, 90 (пен.)

Удаление: Миленкович, 72

Сербия: Джордже Петрович, Коста Неделькович (Лука Йович, 46), Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Страхиня Еракович, Иван Илич (Лазар Самарджич, 61), Саша Лукич, Неманья Максимович, Велько Бирманчевич (Филип Костич, 46), Андрия Живкович (Милош Велькович, 76), Душан Влахович (Александар Митрович, 70)

Англия: Джордан Пикфорд, Валентино Ливраменто, Рис Джеймс (Джед Спенс, 68), Марк Гехи, Эзри Конса, Деклан Райс (Джордан Хендерсон, 81), Элиот Андерсон, Чуквунонсо Мадуэке (Джаррод Боуэн, 76), Гарри Кейн (Олли Уоткинс, 76), Энтони Гордон (Маркус Решфорд, 68), Морган Роджерс

Албания – Латвия – 1:0

Голы: Асллани, 25 (пен.)