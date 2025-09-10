ТУХЕЛЬ: «Убедительная победа против сложного соперника. Командная работа»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился впечатлениями после победы (5:0) над Сербией в матче квалификации ЧМ-2026 в Белграде.

«У нас была отличная неделя от начала до конца. Мы только что доказали то, что я видел каждый день на этом сборе, и это меня очень радует. Этот сбор стал эталоном. Эта неделя была отличной. Атмосфера, то, как мы играли в обоих матчах. Сегодня – убедительная победа против сложного соперника в трудных условиях.

На поле не было негативного отношения, не было разочарования. Для меня это была командная работа в чистейшем виде. Затем мы играли в футбол на высоком уровне и заслуженно победили.

Против Андорры у нас была немного нестабильная игра, и результат, возможно, не был тем, чего все ожидали. Я сохранял веру, но в определенный момент нужно доказать это и как игроку, что это не только слова тренера. Игроки продолжали работать, они верили в себя, чувствовали, что это тот дух, который нам нужен на сборе, и который добавит нам дополнительный уровень качества».

Голы Гарри Кейна и Нони Мадуеке принесли Англии преимущество над Сербией к перерыву, а затем Эзри Конса, Марк Гехи и Маркус Рашфорд довершили впечатляющую победу (5:0).

Англии теперь нужно набрать 5 очков в 3 последних матчах, чтобы попасть на чемпионат мира, который пройдет следующим летом в Канаде, Мексике и США. Находясь на 7 очков впереди ближайшего соперника, команда Тухеля в октябре встретится с Латвией, а затем в ноябре – с Сербией и Албанией.