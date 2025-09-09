ВИДЕО. Квалификация ЧМ-2026. Англия отгрузила 5 мячей в ворота Сербии

В Белграде на стадионе «Райко Митич» сборная Англии не оставила шансов Сербии, одержав победу со счетом 5:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Команда Гарета Саутгейта доминировала с первых минут. Уже до перерыва гости вели 2:0 после голов Гарри Кейна и Нони Мадуэке.

После перерыва англичане нарастили преимущество: отличились Эзри Конса и Марк Гехи, а финальную точку поставил Маркус Рашфорд, реализовав пенальти на 90-й минуте.

Англия подтвердила статус фаворита группы и сделала еще один шаг к выходу на чемпионат мира (15 очков из 15).

В другом матче группы Албания минимально обыграла Латвию (1:0).

ЧМ-2026. Квалификация. 9 сентября 2025

Сербия – Англия – 0:5

Голы: Кейн, 33, Мадуэке, 35, Конса, 52, Гехи, 75, Рашфорд, 90 (пен).

Албания – Латвия – 1:0

Гол: Асллани, 25 (пен)

Турнирная таблица