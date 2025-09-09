Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Квалификация ЧМ-2026. Англия отгрузила 5 мячей в ворота Сербии
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 01:14
126
1

Албания минимально переиграла Латвию

Getty Images/Global Images Ukraine

В Белграде на стадионе «Райко Митич» сборная Англии не оставила шансов Сербии, одержав победу со счетом 5:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Команда Гарета Саутгейта доминировала с первых минут. Уже до перерыва гости вели 2:0 после голов Гарри Кейна и Нони Мадуэке.

После перерыва англичане нарастили преимущество: отличились Эзри Конса и Марк Гехи, а финальную точку поставил Маркус Рашфорд, реализовав пенальти на 90-й минуте.

Англия подтвердила статус фаворита группы и сделала еще один шаг к выходу на чемпионат мира (15 очков из 15).

В другом матче группы Албания минимально обыграла Латвию (1:0).

ЧМ-2026. Квалификация. 9 сентября 2025

Сербия – Англия – 0:5

Голы: Кейн, 33, Мадуэке, 35, Конса, 52, Гехи, 75, Рашфорд, 90 (пен).

Албания – Латвия – 1:0

Гол: Асллани, 25 (пен)

Турнирная таблица

ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу сборная Латвии по футболу сборная Албании по футболу Гарри Кейн Маркус Рэшфорд Нони Мадуэке Кристьян Асллани Марк Гехи Эзри Конса видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Iigor6583
Знатно повозили  братушків.
