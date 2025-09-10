Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сербия – Англия – 0:5. Сыграли на пять баллов. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Сербия
09.09.2025 21:45 – FT 0 : 5
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 00:47 | Обновлено 10 сентября 2025, 00:51
45
0

Сербия – Англия – 0:5. Сыграли на пять баллов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

10 сентября 2025, 00:47 | Обновлено 10 сентября 2025, 00:51
45
0
Сербия – Англия – 0:5. Сыграли на пять баллов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Белграде на стадионе «Райко Митич» сборная Англии не оставила шансов Сербии, одержав победу со счетом 5:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Команда Гарета Саутгейта доминировала с первых минут. Уже до перерыва гости вели 2:0 после голов Гарри Кейна и Нони Мадуэке.

После перерыва англичане лишь нарастили преимущество: отличились Эзри Конса и Марк Гехи, а финальную точку поставил Маркус Рашфорд, реализовав пенальти на 90-й минуте.

Англия подтвердила статус фаворита группы и сделала еще один шаг к выходу на чемпионат мира (15 очков из 15).

ЧМ-2026. Квалификация. 9 сентября 2025

Сербия – Англия – 0:5

Голы: Кейн, 33, Мадуэке, 35, Конса, 52, Гехи, 75, Рашфорд, 90 (пен).

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Англия).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гехи (Англия).
72’
Никола Миленкович (Сербия) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Англия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Англия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Англия).
По теме:
Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Албания – Латвия – 1:0. Как забил Асллани. Видео гола и обзор матча
Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор
сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу сборная Латвии по футболу сборная Албании по футболу Гарри Кейн Маркус Рэшфорд видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Нони Мадуэке Кристьян Асллани Марк Гехи Эзри Конса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 21:29 30
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном

Тренер посоветовал набраться терпения

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09 сентября 2025, 07:42 3
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»

Бывший тренер – о действиях Артема в матче против Франции

Франция – Исландия – 2:1. Как Мбаппе оформил гол + ассист. Видео голов
Футбол | 10.09.2025, 00:57
Франция – Исландия – 2:1. Как Мбаппе оформил гол + ассист. Видео голов
Франция – Исландия – 2:1. Как Мбаппе оформил гол + ассист. Видео голов
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Футбол | 09.09.2025, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 14
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 6
Футбол
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 394
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем