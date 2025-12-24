Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рэшфорд сделал выбор: звезда Барселоны объявила о своем будущем
Испания
24 декабря 2025, 02:31 | Обновлено 24 декабря 2025, 02:35
142
0

Рэшфорд сделал выбор: звезда Барселоны объявила о своем будущем

Нападающий сделал откровенное заявление

24 декабря 2025, 02:31 | Обновлено 24 декабря 2025, 02:35
142
0
Рэшфорд сделал выбор: звезда Барселоны объявила о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд поделился планами на будущее, выразив желание продолжить выступления за команду после завершения арендного срока.

– Поделитесь впечатлениями от первых месяцев в каталонском клубе. Как прошла адаптация к новой среде, городу и коллективу?

– Процесс интеграции в жизнь клуба и города проходит замечательно. С самого момента прибытия я ощутил невероятно теплый прием.

Моя задача здесь – способствовать завоеванию новых титулов. Предыдущий сезон выдался блестящим, однако в футболе все меняется стремительно, и сейчас мы стремимся закрепить тот успех.

Я максимально сконцентрирован на работе. Взаимопонимание с тренерами и одноклубниками отличное, мне абсолютно не на что жаловаться.

– Является ли вашей основной задачей убедить руководство активировать право выкупа?

– Безусловно, мое главное желание – остаться в составе «сине–гранатовых».

Это приоритетная цель, хотя я выкладываюсь на тренировках не только ради этого. Важнее всего – победы. «Барса» – это великий клуб, сама философия которого построена на завоевании трофеев, – подчеркнул Рэшфорд.

По теме:
Барса выходит из игры: финансовые аппетиты защитника стали преградой
Мбаппе догнал Анри по забитым голам в карьере. Впереди еще один француз
ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал бразильского нападающего Реала
Маркус Рэшфорд Барселона Манчестер Юнайтед Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Футбол | 23 декабря 2025, 22:40 15
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу

Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

Президент клуба УПЛ нашел неожиданный способ рассчитаться с долгами
Футбол | 24 декабря 2025, 01:32 0
Президент клуба УПЛ нашел неожиданный способ рассчитаться с долгами
Президент клуба УПЛ нашел неожиданный способ рассчитаться с долгами

«Полтава» закрыла проблемы за счет недвижимости

Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Футбол | 23.12.2025, 18:44
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Футбол | 23.12.2025, 07:00
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 23.12.2025, 12:39
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем