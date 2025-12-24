Рэшфорд сделал выбор: звезда Барселоны объявила о своем будущем

Форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд поделился планами на будущее, выразив желание продолжить выступления за команду после завершения арендного срока.

– Поделитесь впечатлениями от первых месяцев в каталонском клубе. Как прошла адаптация к новой среде, городу и коллективу?

– Процесс интеграции в жизнь клуба и города проходит замечательно. С самого момента прибытия я ощутил невероятно теплый прием.

Моя задача здесь – способствовать завоеванию новых титулов. Предыдущий сезон выдался блестящим, однако в футболе все меняется стремительно, и сейчас мы стремимся закрепить тот успех.

Я максимально сконцентрирован на работе. Взаимопонимание с тренерами и одноклубниками отличное, мне абсолютно не на что жаловаться.

– Является ли вашей основной задачей убедить руководство активировать право выкупа?

– Безусловно, мое главное желание – остаться в составе «сине–гранатовых».

Это приоритетная цель, хотя я выкладываюсь на тренировках не только ради этого. Важнее всего – победы. «Барса» – это великий клуб, сама философия которого построена на завоевании трофеев, – подчеркнул Рэшфорд.