С рекордом Депая. Нидерланды одолели Литву в квалификации чемпионата мира
Гости добыли победу со счетом 3:2
В воскресенье, 7 сентября, проходит матч 6-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Литвы и Нидерландов.
Встречу принимает «Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
Гостям из Нидерландов удалось добыть победу со счетом 3:2, дубль оформил Депай. Эти голы стали для него 51-м и 52-м за сборную – Мемфис побил рекорд Роберта Ван Перси (50 мячей в составе «оранжевых») и стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной.
Турнирная таблица группы G:
Квалификация чемпионата мира. Группа G. 6-й тур
Литва – Нидерланды – 2:3
Голы: Гинеитис, 36, Гирдваинис, 43 – Депай, 11, 63, Тимбер, 33
Фото матча:
