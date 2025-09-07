Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С рекордом Депая. Нидерланды одолели Литву в квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
07.09.2025 19:00 – FT 2 : 3
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 20:54 | Обновлено 07 сентября 2025, 21:02
396
0

С рекордом Депая. Нидерланды одолели Литву в квалификации чемпионата мира

Гости добыли победу со счетом 3:2

07 сентября 2025, 20:54 | Обновлено 07 сентября 2025, 21:02
396
0
С рекордом Депая. Нидерланды одолели Литву в квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов

В воскресенье, 7 сентября, проходит матч 6-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Литвы и Нидерландов.

Встречу принимает «Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гостям из Нидерландов удалось добыть победу со счетом 3:2, дубль оформил Депай. Эти голы стали для него 51-м и 52-м за сборную – Мемфис побил рекорд Роберта Ван Перси (50 мячей в составе «оранжевых») и стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Турнирная таблица группы G:

Квалификация чемпионата мира. Группа G. 6-й тур

Литва – Нидерланды – 2:3

Голы: Гинеитис, 36, Гирдваинис, 43 – Депай, 11, 63, Тимбер, 33

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
По теме:
Стартовые составы Испании и Германии на матчи квалификации ЧМ-2026
Литва – Нидерланды – 2:3. Депай переписал историю. Видео голов, обзор матча
Македонцы отгрузили 5 мячей и стали лидером группы, где играет Бельгия
сборная Литвы по футболу Мемфис Депай сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Квинтен Тимбер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
Футбол | 07 сентября 2025, 13:42 12
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины

Сборная Украины проиграла Франции в матче отбора ЧМ-2026

«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
Бокс | 07 сентября 2025, 03:22 1
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой

Американец готов к бою с Нганну

ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
Бокс | 07.09.2025, 03:55
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил
Футбол | 07.09.2025, 20:28
Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил
Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07.09.2025, 07:55
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 24
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 40
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем