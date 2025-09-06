В воскресенье, 7 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Литвы и Нидерландов. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Литва

Команда сейчас находится в действительно ужасной форме. Даже в группе Лиги наций дивизиона С литовцы не набрали ни одного балла за 6 игр, поэтому были понижены до самого низкого эшелона этих соревнований.

Квалификации чемпионата мира неудачи коллектива не закончились. Сначала Литва проиграла Польше, а затем сыграла вничью с Финляндией и Мальтой (дважды). С тремя баллами на счету литовцы занимают 4-е место квинтета отбора.

Нидерланды

В прошлогодней Лиге наций «оранжевые» пробились в 1/2 финала, однако там в серии пенальти уступили Испанию после ничьей 5:5 по итогам 2-х игр.

Отбор на чемпионат мира Нидерланды начали с победы 2:0 над Финляндией и разгрома Мальты 8:0. Уже в сентябрьской игре 3-го тура квалификации трехцветные сыграли вничью с Польшей и пока имеют на счету 7 очков, позволяющих им занимать 1-е место группы.

Личные встречи

Команды никогда раньше не играли в очных играх.

Интересные факты

Нидерланды забили 11 голов на текущем отборе – 3-й лучший результат среди всех команд (однако несколько других коллективов имеют столько же забитых мячей).

Безвыигрышная серия Литвы в официальных играх длится уже 10 матчей, за это время на счету команды 3 ничьих и 7 поражений.

Нидерланды забивали в каждом из последних 7 матчей.

Прогноз

Я поставлю на победу Нидерландов с форой -2,5 и коэффициентом 1.85.