Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Литва – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
07.09.2025 19:00 - : -
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 21:13 | Обновлено 06 сентября 2025, 21:31
52
0

Литва – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Матч начнется 7 сентября в 19:00 по Киеву

06 сентября 2025, 21:13 | Обновлено 06 сентября 2025, 21:31
52
0
Литва – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Литвы и Нидерландов. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Литва

Команда сейчас находится в действительно ужасной форме. Даже в группе Лиги наций дивизиона С литовцы не набрали ни одного балла за 6 игр, поэтому были понижены до самого низкого эшелона этих соревнований.

Квалификации чемпионата мира неудачи коллектива не закончились. Сначала Литва проиграла Польше, а затем сыграла вничью с Финляндией и Мальтой (дважды). С тремя баллами на счету литовцы занимают 4-е место квинтета отбора.

Нидерланды

В прошлогодней Лиге наций «оранжевые» пробились в 1/2 финала, однако там в серии пенальти уступили Испанию после ничьей 5:5 по итогам 2-х игр.

Отбор на чемпионат мира Нидерланды начали с победы 2:0 над Финляндией и разгрома Мальты 8:0. Уже в сентябрьской игре 3-го тура квалификации трехцветные сыграли вничью с Польшей и пока имеют на счету 7 очков, позволяющих им занимать 1-е место группы.

Личные встречи

Команды никогда раньше не играли в очных играх.

Интересные факты

  • Нидерланды забили 11 голов на текущем отборе – 3-й лучший результат среди всех команд (однако несколько других коллективов имеют столько же забитых мячей).
  • Безвыигрышная серия Литвы в официальных играх длится уже 10 матчей, за это время на счету команды 3 ничьих и 7 поражений.
  • Нидерланды забивали в каждом из последних 7 матчей.

Прогноз

Я поставлю на победу Нидерландов с форой -2,5 и коэффициентом 1.85.

Прогноз Sport.ua
Литва
7 сентября 2025 -
19:00
Нидерланды
Победа Нидерландов с форой -2.5 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кейн вошел в топ-5 игроков сборной Англии по матчам. Статистика форварда
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С такой игрой сборная может пролететь «мимо кассы»
Англия – Андорра – 2:0. Автогол и Деклан Райс. Видео голов и обзор матча
Литва сборная Литвы по футболу сборная Нидерландов по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 12:31 51
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией

Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию

Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов
Футбол | 06 сентября 2025, 22:05 0
Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов
Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов

Команда Дмитрия Михайленко без набранных очков замыкает турнирную таблицу

Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06.09.2025, 05:24
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Футбол | 06.09.2025, 06:23
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Футбол | 06.09.2025, 14:33
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 11
Бокс
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 6
Теннис
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 36
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем