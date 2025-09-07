Литва – Нидерланды – 2:3. Депай переписал историю. Видео голов, обзор матча

В воскресенье, 7 сентября, проходил матч 6-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Литвы и Нидерландов.

Встречу принимал «Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Гостям из Нидерландов удалось добыть победу со счетом 3:2, дубль оформил Депай. Эти голы стали для него 51-м и 52-м за сборную – Мемфис побил рекорд Роберта Ван Перси (50 мячей в составе «оранжевых») и стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Квалификация чемпионата мира. Группа G. 6-й тур

Литва – Нидерланды – 2:3

Голы: Гинеитис, 36, Гирдваинис, 43 – Депай, 11, 63, Тимбер, 33