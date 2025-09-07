Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Литва – Нидерланды – 2:3. Депай переписал историю. Видео голов, обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
07.09.2025 19:00 – FT 2 : 3
Нидерланды
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 21:05 | Обновлено 07 сентября 2025, 21:07
Литва – Нидерланды – 2:3. Депай переписал историю. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира

Литва – Нидерланды – 2:3. Депай переписал историю. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов

В воскресенье, 7 сентября, проходил матч 6-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Литвы и Нидерландов.

Встречу принимал «Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Гостям из Нидерландов удалось добыть победу со счетом 3:2, дубль оформил Депай. Эти голы стали для него 51-м и 52-м за сборную – Мемфис побил рекорд Роберта Ван Перси (50 мячей в составе «оранжевых») и стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Квалификация чемпионата мира. Группа G. 6-й тур

Литва – Нидерланды – 2:3

Голы: Гинеитис, 36, Гирдваинис, 43 – Депай, 11, 63, Тимбер, 33

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвинас Гирдвайнис (Литва).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидас Гинейтис (Литва).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Квинтен Тимбер (Нидерланды).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
Стартовые составы Испании и Германии на матчи квалификации ЧМ-2026
Македонцы отгрузили 5 мячей и стали лидером группы, где играет Бельгия
С рекордом Депая. Нидерланды одолели Литву в квалификации чемпионата мира
сборная Литвы по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Мемфис Депай Квинтен Тимбер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
