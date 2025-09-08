«Как такое вообще возможно?». Куман высказался о тяжелом матче с Литвой

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги выездного поединка против сборной Литвы на групповом этапе квалификации чемпионата мира 2026.

Подопечные Кумана сами создали себе проблемы по ходу встречи, однако команде удалось удержать преимущество и оформить победу – 3:2.

«Вполне ясно, что мы играли с огнем. К счастью, это не стоило нам очков, иначе могло бы случиться настоящее бедствие. Странно, что все произошло именно так, ведь мы хорошо начали и забили два гола. В этом нет ничего плохого. Но это урок: как нужно проводить оставшуюся часть матча и как снижается уровень напряжения, когда ведёшь в счете 2:0.

Можно сыграть на 10–15 процентов меньше. Лучше входить в игру, действовать физически, играть умно и прагматично, эффективно использовать стандарты. Но мы не должны были оказываться в таком положении, чтобы приходилось выпускать пятого защитника, чтобы добавить роста и мощи в обороне. Я хочу побеждать, но это не тот путь, к которому мы стремимся.

Долгий отрезок матча у нас была команда, которая перекрывала зоны, действовала агрессивно и смело играла один в один. Но во втором тайме и это немного исчезло. Потом видишь, что происходит, и думаешь: как такое вообще возможно? На последнем навесе двое игроков пошли на одного соперника. Это вопрос коммуникации. Такого никогда не должно случаться, особенно когда и без того столько проблем. Было много опасных моментов. Если делать все неправильно – ничего не выиграешь», – прокомментировал Куман.