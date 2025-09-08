Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Как такое вообще возможно?». Куман высказался о тяжелом матче с Литвой
ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
07.09.2025 19:00 – FT 2 : 3
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 07:42 | Обновлено 08 сентября 2025, 07:45
532
0

«Как такое вообще возможно?». Куман высказался о тяжелом матче с Литвой

Рональд удивлен низким уровнем игры своих подопечных

08 сентября 2025, 07:42 | Обновлено 08 сентября 2025, 07:45
532
0
«Как такое вообще возможно?». Куман высказался о тяжелом матче с Литвой
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги выездного поединка против сборной Литвы на групповом этапе квалификации чемпионата мира 2026.

Подопечные Кумана сами создали себе проблемы по ходу встречи, однако команде удалось удержать преимущество и оформить победу – 3:2.

«Вполне ясно, что мы играли с огнем. К счастью, это не стоило нам очков, иначе могло бы случиться настоящее бедствие. Странно, что все произошло именно так, ведь мы хорошо начали и забили два гола. В этом нет ничего плохого. Но это урок: как нужно проводить оставшуюся часть матча и как снижается уровень напряжения, когда ведёшь в счете 2:0.

Можно сыграть на 10–15 процентов меньше. Лучше входить в игру, действовать физически, играть умно и прагматично, эффективно использовать стандарты. Но мы не должны были оказываться в таком положении, чтобы приходилось выпускать пятого защитника, чтобы добавить роста и мощи в обороне. Я хочу побеждать, но это не тот путь, к которому мы стремимся.

Долгий отрезок матча у нас была команда, которая перекрывала зоны, действовала агрессивно и смело играла один в один. Но во втором тайме и это немного исчезло. Потом видишь, что происходит, и думаешь: как такое вообще возможно? На последнем навесе двое игроков пошли на одного соперника. Это вопрос коммуникации. Такого никогда не должно случаться, особенно когда и без того столько проблем. Было много опасных моментов. Если делать все неправильно – ничего не выиграешь», – прокомментировал Куман.

По теме:
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
Главный тренер сборной Турции объяснил разгромное поражение от Испании
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Это команда, которой много говорить не нужно»
сборная Литвы по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Рональд Куман пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Футбол | 08 сентября 2025, 03:45 0
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией

«Ньюкасл» хочет назначить португальца главным тренером

Назван главный виновник сборной Украины в поражении против Франции
Футбол | 08 сентября 2025, 04:42 6
Назван главный виновник сборной Украины в поражении против Франции
Назван главный виновник сборной Украины в поражении против Франции

Олег Федорчук выделил Ивана Калюжного

Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07.09.2025, 09:55
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08.09.2025, 00:32
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08.09.2025, 07:08
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
06.09.2025, 20:41 4
Футбол
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
06.09.2025, 18:59 2
Футбол
Армения – Португалия – 0:5. Перформанс Роналду в Ереване. Видео голов
Армения – Португалия – 0:5. Перформанс Роналду в Ереване. Видео голов
06.09.2025, 21:25
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 31
Война
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем